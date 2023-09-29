杭州亞運／張雨霏高燒「泳」搶個人5金 20歲費立緯顏值吸睛
杭州亞運28日游泳比賽，中國隊分別贏得女子50米自由泳、女子200米蛙泳、男子200米蛙泳和兩個接力項目的金牌，目前已收穫24枚金牌，追平中國「泳軍」在2010年廣州亞運上創造的歷史最佳戰績。
在女子50米自由泳比賽中，中午一度發燒到39度℃的張雨霏，力壓本屆亞運女子100米和200米自由泳冠軍、中國香港選手何詩蓓，以創紀錄的24秒26站上最高領獎台，摘得本屆亞運個人第五金。
倫敦奧運冠軍葉詩文在女子200米蛙泳比賽中後來居上，以2分23秒84拚下冠軍，南韓選手權世炫和日本選手今井月分獲銀牌和銅牌。
「這個成績跟我的預期還有一些差距，我希望接下來的冬訓能夠扎扎實實打個底子，為明年（巴黎）奧運做準備。」作為目前中國隊中經歷最豐富的女隊員，葉詩文說：「在我心裡沒有巔峰這麼一個限制。」
男子200米蛙泳世界紀錄保持者覃海洋在當天該項決賽獨占鰲頭，以2分07秒03破賽會紀錄的成績奪冠。覃海洋說：「賽前我對成績的目標是希望能游到（2分）7秒以內，結果也差不多，調動稍微差了一點。」
在男子4×100米自由泳接力決賽中，第一棒潘展樂在50米後就幫助中國隊確立領先位置，陳俊兒、洪金權和王浩宇此後繼續擴大優勢，最終中國隊以3分10秒88的成績率先觸壁奪冠，同時打破中國隊在福岡世錦賽上創造的亞洲紀錄。
由柳雅欣、程玉潔、李冰潔和李家萍組成的中國隊贏得女子4×200米自由泳接力冠軍，成績是7分49秒34。
中國「泳軍」除了成績吸睛，池畔另外有「焦點」，26日男子1500米自由式決賽，20歲的好手費立緯以14分55秒47的成績強勢奪冠。費立緯被稱為中國奧運三金游泳選手孫楊的接班人，他在這場比賽最後衝刺階段時，泳帽意外脫落，一頭中長髮及腹肌曲線，還有深邃五官的高顏值瞬間成為焦點，更被網友封為「長髮男神」。
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