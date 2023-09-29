4600元降到1800元 十一機票瘋狂跳水

十一機票價格不升反降，不少線路的機票價格相比一個月前降價高達50%以上。

綜合媒體報導，網友們普遍認為，機票訂的愈早愈便宜，尤其是趕上今年「史上最火熱的黃金周」假期，一些朋友提前一個月就訂了機票，但臨近出行時間，他發現機票價格大幅倒掛，他買得早成了「大韭菜」。

一名網友一個月前花了4600元（人民幣，下同，約630美元）給家人訂了成都到伊寧的來回機票。可是，他在9月22日發現價格降到了2600元，於是他趕緊訂了一張。更令人吃驚的是，從9月初的4600元降到最近幾天的1800元，不到一個月降幅高達六成。

對於這個價格，這名網友也是非常難受，畢竟不到一月時間，損失了將近2800元的機票錢，已經足夠他再買一張機票了。

不僅如此，其他網友也展現了機票跳水的經驗。例如，成都到烏魯木齊的航班在10月3日單程最低只要93元，雖然這樣的機票只是個例，但依然讓網友目瞪口呆。

此外，還有網友對機票大幅變動的做法無法接受，他們認為，提前買機票的旅客已經為機票付出了較高的代價，但現在卻因為價格大幅下降而感到不公正。

他們希望航空公司能夠採取一些措施，例如退還差價或為旅客提供一些補償，以減輕這種不公正感。

但也有網友認為，機票都是「貨買當下值」，既然當時買票的時候能夠接受這個價格，就沒有理由因為後期降價而感到不公。