我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉預收租屋押金詐20多萬 南加華女被捕

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

4600元降到1800元 十一機票瘋狂跳水

中國新聞組／北京29日電

十一機票價格不升反降，不少線路的機票價格相比一個月前降價高達50%以上。

綜合媒體報導，網友們普遍認為，機票訂的愈早愈便宜，尤其是趕上今年「史上最火熱的黃金周」假期，一些朋友提前一個月就訂了機票，但臨近出行時間，他發現機票價格大幅倒掛，他買得早成了「大韭菜」。

一名網友一個月前花了4600元（人民幣，下同，約630美元）給家人訂了成都到伊寧的來回機票。可是，他在9月22日發現價格降到了2600元，於是他趕緊訂了一張。更令人吃驚的是，從9月初的4600元降到最近幾天的1800元，不到一個月降幅高達六成。

對於這個價格，這名網友也是非常難受，畢竟不到一月時間，損失了將近2800元的機票錢，已經足夠他再買一張機票了。

不僅如此，其他網友也展現了機票跳水的經驗。例如，成都到烏魯木齊的航班在10月3日單程最低只要93元，雖然這樣的機票只是個例，但依然讓網友目瞪口呆。

此外，還有網友對機票大幅變動的做法無法接受，他們認為，提前買機票的旅客已經為機票付出了較高的代價，但現在卻因為價格大幅下降而感到不公正。

他們希望航空公司能夠採取一些措施，例如退還差價或為旅客提供一些補償，以減輕這種不公正感。

但也有網友認為，機票都是「貨買當下值」，既然當時買票的時候能夠接受這個價格，就沒有理由因為後期降價而感到不公。

上一則

杭州亞運／張雨霏高燒「泳」搶個人5金 20歲費立緯顏值吸睛

下一則

經濟放緩 中國黃金周出遊「內熱外冷」 官方估日均逾億人次

延伸閱讀

郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉

郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉
亞運體操／台李智凱化身搶錢奶爸 金牌獻父親也給兒子

亞運體操／台李智凱化身搶錢奶爸 金牌獻父親也給兒子
比亞迪收購捷普成都、無錫工廠 想進蘋果供應鏈

比亞迪收購捷普成都、無錫工廠 想進蘋果供應鏈
中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了