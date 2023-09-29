我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

中國高校「最美筆記」 獲獎生：比手機拍照複習效率更高

中國新聞組／北京29日電
能源學院鄒昕的「大學物理B(1)」筆記。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）
能源學院鄒昕的「大學物理B(1)」筆記。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）

手機拍照太方便，你還會手寫筆記嗎？哈爾濱工業大學近日在全校進行了「最美筆記」評選，囊括物理學院、能源學院、建築學院等，獲選同學們的共通點是，不僅記錄、整理筆記，還會將知識串連起來進行理解後，轉化成自己學到的東西。

據中國青年網，這不是哈爾濱工業大學第一次評選「最美筆記」和「最美筆記達人」，上世紀五六十年代起，中國科學院院士潘際鑾等在哈工大學習期間，就展現出超強超穩的「筆下功夫」。

哈工大博物館收藏的「鐵將軍」中國工程院院士俞大光的「電磁場理論」教學筆記。（取材...
哈工大博物館收藏的「鐵將軍」中國工程院院士俞大光的「電磁場理論」教學筆記。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）

中國工程院院士蔡鶴皋在談到「最美筆記」時，不禁讚歎，「哎呀，太好了」，「說明我們『規格嚴格，功夫到家』不是一句空話」。

手機拍照如此清晰，還需要手寫做筆記嗎？對於這個問題，多位哈工大2023年「最美筆記達人」從不同專業的角度，分享了手寫做筆記的重要性。

電機學院2021級本科生汪靜然表示，剛開始自己也不太理解做筆記的重要性，課後複習時才發現，透過整理筆記可以更好地理解知識點，逐步培養了科學思維、創新思維。她認為，電子筆記和傳統的手寫筆記，各有所長、相得益彰，最終都是以服務學習為目的。

物理學院張天怡的「核子天體物理導論」筆記。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）
物理學院張天怡的「核子天體物理導論」筆記。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）

環境學院2020級本科生宋瑋佳表示，自己得獎的筆記是「水質工程學」，這門課程更注重理論與實務的結合，因此整理筆記過程中，她會設想不同場景下工藝的應用，將知識串連起來進行理解，並將自己的感悟與思考補充到筆記裡。

建築學院學生徐藝文則認為，筆記能把課堂內容和自主學習連結起來，把授課內容轉化成自己學到的東西，再次翻閱時能回想起當時的思路，有助於梳理知識的整體框架。

深圳校區學生周琦表示，筆記不僅是記載知識的工具，更是促進思維發展與進步的重要途徑，而「最美筆記」不僅體現在外觀美，更重要是體現學習思路和方法。

威海校區學生王駿揚說，「筆記對我來說並不是『裝飾性』的，寫筆記的過程也是倒逼自己梳理、重述知識，形成自己知識體系的過程」，人生沒有白走的路，每份付出，都將在豐收季節結出豐碩的果實。

建築學院徐藝文「中國建築史」筆記 。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）
建築學院徐藝文「中國建築史」筆記 。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）

上一則

十一煙花匯演港九封路 警：不容暴力危害

下一則

內地月餅搶客 港貨銷量跌1成 網路價比早鳥價便宜24%

延伸閱讀

解鎖晶片「卡脖子」哈工大籌建積體電路學院

解鎖晶片「卡脖子」哈工大籌建積體電路學院
解決晶片「卡脖子」難題 哈工大籌建積體電路學院

解決晶片「卡脖子」難題 哈工大籌建積體電路學院
男籃世界盃／官媒盤點中國隊：最差戰績、巨大差距

男籃世界盃／官媒盤點中國隊：最差戰績、巨大差距
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了