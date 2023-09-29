中國高校「最美筆記」 獲獎生：比手機拍照複習效率更高

能源學院鄒昕的「大學物理B(1)」筆記。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）

手機拍照太方便，你還會手寫筆記嗎？哈爾濱工業大學近日在全校進行了「最美筆記」評選，囊括物理學院、能源學院、建築學院等，獲選同學們的共通點是，不僅記錄、整理筆記，還會將知識串連起來進行理解後，轉化成自己學到的東西。

據中國青年網，這不是哈爾濱工業大學第一次評選「最美筆記」和「最美筆記達人」，上世紀五六十年代起，中國科學院院士潘際鑾等在哈工大學習期間，就展現出超強超穩的「筆下功夫」。

哈工大博物館收藏的「鐵將軍」中國工程院院士俞大光的「電磁場理論」教學筆記。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）

中國工程院院士蔡鶴皋在談到「最美筆記」時，不禁讚歎，「哎呀，太好了」，「說明我們『規格嚴格，功夫到家』不是一句空話」。

手機拍照如此清晰，還需要手寫做筆記嗎？對於這個問題，多位哈工大2023年「最美筆記達人」從不同專業的角度，分享了手寫做筆記的重要性。

電機學院2021級本科生汪靜然表示，剛開始自己也不太理解做筆記的重要性，課後複習時才發現，透過整理筆記可以更好地理解知識點，逐步培養了科學思維、創新思維。她認為，電子筆記和傳統的手寫筆記，各有所長、相得益彰，最終都是以服務學習為目的。

物理學院張天怡的「核子天體物理導論」筆記。（取材自哈爾濱工業大學微信公號）

環境學院2020級本科生宋瑋佳表示，自己得獎的筆記是「水質工程學」，這門課程更注重理論與實務的結合，因此整理筆記過程中，她會設想不同場景下工藝的應用，將知識串連起來進行理解，並將自己的感悟與思考補充到筆記裡。

建築學院學生徐藝文則認為，筆記能把課堂內容和自主學習連結起來，把授課內容轉化成自己學到的東西，再次翻閱時能回想起當時的思路，有助於梳理知識的整體框架。

深圳校區學生周琦表示，筆記不僅是記載知識的工具，更是促進思維發展與進步的重要途徑，而「最美筆記」不僅體現在外觀美，更重要是體現學習思路和方法。