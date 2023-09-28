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杭州亞運／中國斬獲泳池第24金 追平歷史最佳戰績

新華社／杭州28日電
男女混合4x100米混合泳接力，中國隊選手張雨霏（上左）、徐嘉余（上中）、覃海洋（上右）與楊浚瑄慶祝奪冠。中國隊以3分37秒73的成績獲得該項比賽的冠軍，並打破亞洲紀錄。（新華社）
男女混合4x100米混合泳接力，中國隊選手張雨霏（上左）、徐嘉余（上中）、覃海洋（上右）與楊浚瑄慶祝奪冠。中國隊以3分37秒73的成績獲得該項比賽的冠軍，並打破亞洲紀錄。（新華社）

28日的杭州亞運游泳比賽中，中國隊分別贏得女子50米自由泳、女子200米蛙泳、男子200米蛙泳和兩個接力項目的金牌，目前已收穫24枚金牌，追平了中國「泳軍」在2010年廣州亞運上創造的歷史最佳戰績。

在女子50米自由泳比賽中，張雨霏頂著高燒，力壓本屆亞運女子100米和200米自由泳冠軍、中國香港選手何詩蓓，以創賽會紀錄的24秒26站上最高領獎台，摘得本屆亞運個人第五金。何詩蓓落後0.08秒獲得銀牌，中國選手程玉潔收穫銅牌。

倫敦奧運冠軍葉詩文在女子200米蛙泳比賽中後來居上，以2分23秒84拼下冠軍，韓國選手權世炫和日本選手今井月分獲銀牌和銅牌。

女子200米蛙泳決賽，中國選手葉詩文在比賽中，她以2分23秒84的成績獲得冠軍。...
女子200米蛙泳決賽，中國選手葉詩文在比賽中，她以2分23秒84的成績獲得冠軍。（新華社）

「這個成績跟我的預期還有一些差距，我希望接下來的冬訓能夠扎扎實實打個底子，為明年（巴黎）奧運做準備。」作為目前中國隊中經歷最豐富的女隊員，葉詩文說：「在我心裡沒有巔峰這麼一個限制，可能曾經覺得2012年是巔峰，我現在覺得，可能還會有下一個巔峰。」

男子200米蛙泳世界紀錄保持者覃海洋在當天該項目的決賽中獨佔鰲頭，以2分07秒03破賽會紀錄的成績奪冠。18歲的中國小將董志豪落後1.64秒獲得銀牌，日本選手渡邊一平獲季軍。

覃海洋說：「賽前我對成績的目標是希望能遊到（2分）7秒以內，結果也差不多，調動稍微差了一點。」

在男子4X100米自由泳接力決賽中，第一棒潘展樂在50米後就幫助中國隊確立了領先位置，陳俊兒、洪金權和王浩宇此後繼續擴大優勢，最終中國隊以3分10秒88的成績率先觸壁，奪冠的同時也打破了中國隊在福岡世錦賽上創造的亞洲紀錄。韓國隊和日本隊分獲銀牌和銅牌。

杭州亞運游泳項目男女混合4x100米混合泳接力決賽中，中國隊以3分37秒73的成...
杭州亞運游泳項目男女混合4x100米混合泳接力決賽中，中國隊以3分37秒73的成績奪得冠軍並創造新的亞洲紀錄。（新華社）

「一切都在預料之內，這枚金牌並不意外。我們破了亞洲紀錄，我想恭喜我的隊友們，也恭喜我自己。」潘展樂說。

由柳雅欣、程玉潔、李冰潔和李家萍組成的中國隊贏得女子4X200米自由泳接力冠軍，成績是7分49秒34，日本隊和韓國隊分獲二、三名。

在另外兩項決賽中，男子50米蝶泳和800米自由泳金牌雙雙被韓國選手收入囊中，賽會紀錄也均被改寫。

29日，本屆亞運游泳項目將迎來最後一個比賽日的爭奪，覃海洋、張雨霏、李冰潔、潘展樂等中國隊名將將翻開中國游泳亞運史的新篇章。

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