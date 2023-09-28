杭州亞運／中國柯潔圍棋奪銀：沒有什麼時刻比這次更遺憾

9月28日，中國選手柯潔（左）、中華隊選手許皓鋐（中）和南韓選手申真谞在圍棋男子個人賽頒獎儀式上。（新華社）

遺憾、懊惱、抱歉……錯失杭州亞運 圍棋男子個人項目金牌的中國圍棋名將柯潔，始終低著頭，欲哭又止。

時隔13年，圍棋項目重回亞運，中國隊能否在家門口實現亞運圍棋首金，成為賽前熱議話題。中國圍棋協會主席常昊對廣州亞運錯失三金「耿耿於懷」，他希望中國隊在杭州有所突破。

近年鮮少在世界大賽 露面的柯潔，賽前並不被看好。中國圍棋隊總教練俞斌給三個圍棋項目的奪冠概率排過序，分別是男團、女團、男子個人。畢竟在個人賽上，前有世界排名第一的南韓選手申真諝，後有日本圍棋名將一力遼，想要突出重圍，困難重重。

9月28日，杭州亞運圍棋項目舉行男子個人金牌賽，中國選手柯潔（左）負於中華隊手許皓鋐，獲得銀牌。 （中通社）

然而來到杭州的柯潔卻一路「過關斬將」，以一波「八連勝」闖進決賽。賽前被視為「奪冠大熱」的申真諝在半決賽被中華隊小將許皓鈜挑落馬下，進入與一力遼的銅牌戰。

當日中午，剛剛贏得半決賽、確認進入決賽的許皓鈜走入媒體混合採訪區，記者寥寥，就連台灣媒體也對他知之甚少。對陣柯潔，賽前的許皓鈜稍顯底氣不足，「能走到這，已經是意料之外。柯潔是一個很強的對手，（就剩）最後一盤棋了，就全力去拼吧。」

決賽中，許皓鈜開局占據優勢，直播平台的AI 不斷地刷新著取勝概率，就在柯潔一度占據80%以上勝率的時刻，一招判斷失誤，讓柯潔痛失好局。隨後，許皓鈜的AI分析勝率逐漸升至99.1%。網絡人氣解說員戰鷹連聲嘆息，感嘆柯潔大勢已去。

「可能史上沒有任何一個時刻，比這次更遺憾。」接受媒體採訪的柯潔始終低著頭，無法走出失敗的陰霾。「已經感覺自己要贏了，沒想到後面被反超，是自己判斷失誤了，希望接下來的團體賽還有機會。」

或許，比柯潔更遺憾是申真諝，畢竟手握3870分的他已在Go Ratings（圍棋世界排名網站）上穩居世界第一多年。賽後申真諝表示，「這個成績對我來說非常遺憾，對我個人而言也非常心痛，希望在團體賽有更好的表現。」

在兩位「滿是遺憾」的名將面前，22歲的許皓鈜贏得「頗感意外」。賽後採訪時，他似乎始終遊離在外，「可能剛剛那盤棋比較跌宕起伏吧，算是達成了小時候的夢想（打敗世界上最強的棋手）」。

當被問及這次失利是不是為了更好地起飛？柯潔給出肯定答案：是的。「這次在亞運的狀態很好，雖然很可惜在決賽輸了，但希望可以盡快調整好狀態，在今後獲得更多的冠軍。」

圍棋發源於中國，至今已有4000多年曆史。當今水平最高的棋手集中在中日韓三國，而在世界排名前十的棋手中，中國棋手就占據七席。10月2日，杭州亞運男子圍棋團體半決賽將在杭州棋院打響，中國隊能否突出重圍，值得期待。