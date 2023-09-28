「現在的人都不生了」 中國多家醫院停止產科分娩服務

中國生育率下降，多家醫院已停止產科分娩服務。示意圖。（新華社）

浙江寧波市鄞州區先後發布「狀況通告」稱，鄞州區第二醫院已自9月18日起不再開展孕產婦診療業務，昨（9月27日）再稱已將產科整合至另一家新建醫院婦女與兒童醫學 中心。消息引發關注。據報導，今年以來已有多地多家醫院公告停止產科分娩服務，除了個別特殊原因，最主要的考量還是生育率下降，分娩人數減少，必須做出調整。

澎湃新聞報導，根據鄞州二院早期公告，因鄞州區學科建設需要，2023年9月18日起不再開展孕產婦診療業務。昨天下午，鄞州區衛生健康局再發布通告稱，鄞州區對全區婦產兒醫療資源進行優化整合，把鄞州二院產科整合至新建投用的寧波大學附設人民醫院婦女與兒童醫學中心。中心設有產科床位76張，能夠更好地為鄞州區婦女兒童提供醫療服務。

鄞州二院產科病區。（取材自澎湃新聞）

鄞州區衛生署介紹，目前，鄞州區有提供產科服務的醫療機構5家，床位237張，床位較去年有增加。下一步，鄞州區衛生健康局將持續優化產科醫療資源，提升產科醫療水平，並更好為鄞州區的居民提供服務。

報導指出，在鄞州二院停止開展孕產婦診療業務之前，浙江溫州市平陽縣中醫院宣布，因業務調整，經縣衛健局同意本院原婦產科自2023年9月15日起停止產科分娩服務，仍保留婦科和產前門診篩檢以及計畫生育 （人流、上環、取環等）業務。

更早前的5月7日，溫州蒼南縣中醫院發出公告稱，經研究決定，即日起開始暫停產科助產服務（產科門診照常開放），需分娩的孕產婦請到其他醫院就診。「現在的人都不生了」，蒼南縣中醫院婦產科一名醫護人員當時稱，「分娩的數量很少，（繼續）幹就沒有意義了，我們去年10月份就徹底停掉了」。

當時紅星新聞報導指出，近幾年因分娩量下降，結合人員外調、退休 等情況，婦產科員工的結構組成已經發生很大變化，業務也由以產科為主轉向中西醫結合的婦科，轉變後業務量在慢慢回升。「我們沒必要跟大家在『獨木橋』上走，這樣也沒有什麼優勢。」該醫護人員還透露，去年暫停產科助產服務前，該院每月分娩量在20人左右，縣城其他醫院的數據也在下降。

另外，嘉興平湖市衛生健康局也在今年2月宣布，市中醫院搬遷至新院區後，繼續開展婦科門診和住院診療服務，不再保留產科分娩相關診療服務。部分醫院對產科業務調整所作解釋是，降低孕產婦、嬰兒死亡率，確保母嬰安全。

例如，廣西來賓市武宣縣祿新鎮中心衛生院宣布自今年6月1日起婦產科停止接產。 該院通告稱，在該院住院分娩中高風險孕婦逐年遞增，風險潛在指數很高，為適應新形勢下孕產婦健康管理工作需要，從2023年6月1日開始，本院婦產科停止接產工作，其餘工作正常進行。

江蘇新沂市婦幼保健計畫生育服務中心7月25日公告稱，為確保母嬰安全，自2023年8月1日零時起，不再提供產科住院分娩服務項目。廣州市番禺區新造醫院4月3日公告介紹，新造醫院暫停產科住院分娩和高妊娠風險產檢。