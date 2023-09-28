上海迪士尼樂園新玩具賣斷貨 199元紫龍高飛炒到8000元

「紫龍高飛」絨毛玩具。（取材自微博）

上海迪士尼 度假區9月26日起推出新系列「米奇和朋友們系列」商品。其中，高飛「紫色的飛龍」衣著商品被稱為「紫龍高飛」受到追捧，不僅一上架就賣光，其絨毛玩具還從每個199元（人民幣，下同）被喊到網路價8000元，令人咋舌。上海迪士尼客回應稱，這款商品目前短缺，但會有新的庫存；8000元可能是黃牛炒作的價格，不建議透過此管道購買。

紅星新聞報導，上海迪士尼度假區新上架的「米奇和朋友們系列」商品中，角色高飛推出「紫色的飛龍」衣著商品，包括鑰匙圈、毛絨玩具等受到追捧。一位網友說，自己9月26日去上海迪士尼樂園 購買「紫龍高飛」商品，然而中午就已斷貨。他最後在迪士尼地鐵站 附近從他人手中購買了「紫龍高飛」系列商品，支付850元購買了「紫龍高飛」鑰匙圈和絨毛玩具，兩件商品原價合計318元。

網友曬出購買的「紫龍高飛」絨毛玩具。（取材自微博）

為何要買「紫龍高飛」？該網友說，這次「紫龍」的設計很特殊，「紫色衣服，翅膀還會動。」他也希望上海迪士尼樂園能加強管理，「我們只想買到（正常價格的）娃娃。 」

9月27日中午11點多，在上海迪士尼樂園官方旗艦店，該系列商品同一用戶每天購買總數量至多2件，16英寸高飛毛絨玩具、高飛毛絨玩具鑰匙圈均顯示「缺貨」。

由於「紫龍高飛」太夯，據網傳一張朋友圈截圖，有人發朋友圈稱「價格小貴，8000元一個，非誠勿擾，不接受討價還價」，並配上「紫龍高飛」毛絨玩具的影片。但無法獲得相關平台證實。

網友爆料有人8000元出售「紫龍高飛」絨毛玩具。（取材自紅星新聞）

二手交易平台則顯示，「紫龍高飛」商品溢價銷售並未高至8000元。一個平台顯示，原價199元的「紫龍高飛」毛絨玩具，最高價銷售紀錄為749元，目前有超過百人在該平台付款購買。原價119元的「紫龍高飛」鑰匙圈，最高價銷售紀錄為489元，亦有超過百人購買。另一個平台顯示，多名賣家以上千元成套兜售「紫龍高飛」商品。

上海迪士尼樂園客服人員表示，8000元並非官方價格，「可能是黃牛炒作的價格，不建議透過此管道購買。」建議可在上海迪士尼度假區或天貓旗艦店購買。關於「紫龍高飛」商品難購買一事，該客服稱，「昨天剛上的，目前可能屬於短缺，可以後續再去關注一下，還是會有新的庫存。」

報導指出，「紫龍」設計並非上海迪士尼樂園第一次推出。2021年9月22日，角色奧樂米拉推出了紫色龍形衣著商品。二手平台顯示，今年9月27日，這款奧樂米拉玩偶以1849元高價交易多筆。此前，2021年8月，上海迪士尼商品星黛露中秋限定玩偶3天售罄，原價359元的玩偶，被炒至2599元高價；12月，原價219元的玲娜貝兒毛絨玩偶轉賣時漲價至2488元。