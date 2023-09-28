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載客未達標、去年虧9.3億 昆明地鐵認欠薪數月

中國新聞組／北京28日電
昆明地鐵載客量不多。(取材自微博)
昆明地鐵載客量不多。(取材自微博)

有關昆明地鐵欠薪的消息不斷發酵，多名自稱是昆明地鐵的前線員工，在社群媒體上稱被拖欠薪資數月，養老保險和公積金也已斷繳。近日，昆明軌道交通集團有限公司（昆明軌交）終於承認欠薪一事。

中新周刊報導，一名昆明地鐵員工表示，從5月開始，薪資就沒有發放，「現在我們很多人都是借貸過生活，為確保地鐵運營，也一直正常上班，但非常擔心房貸逾期問題。」另一名員工說，除工資停發，五險一金也已拖欠一年多，品質安全、餐補和績效獎金等從去年底以來也一直沒有發放。

一張截圖顯示，昆明地鐵在微信對5200員工說，「因資金未到位，工資暫時無法發放，請大家耐心等待」，由於官方帳號下出現大量員工討薪的帖子，公司領導還要求大家不要在網上討論，以免影響到公司形象。

據報導，昆明地鐵是昆明軌交100%控股的子公司，2012年開通，目前有6條線路，在全中國近50個擁有地鐵的城市中，排名第25位。昆明軌交主要股東為昆明國資委及雲南省財政廳。對比國務院對地鐵每日每公里載客不低於0.7萬人次的要求，昆明地鐵只有0.53萬人次，明顯未達標。

清華大學交通研究所副所長楊新苗分析，昆明地鐵的客運強度不高，出現欠薪，可能因為營運成本問題。

根據昆明軌交財報，2022年，昆明軌交總營收6.29億元(人民幣，下同，約8650萬美元)，營運成本15.59億元，政府補助9.75億元。扣除政府補貼，虧損為9.3億元。

報導稱，大多數城市地鐵的營運成本，很難單純依靠票價收入覆蓋。2022年扣除政府補助，只有武漢、深圳、濟南、上海四地地鐵盈利。而今年上半年，28個城市地鐵中，扣除補貼，23個城市地鐵處於虧損狀態。

昆明地鐵營運成本高、載客量不多，導致發不出薪水。(取材自中新周刊)
昆明地鐵營運成本高、載客量不多，導致發不出薪水。(取材自中新周刊)

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