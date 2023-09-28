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杭州亞運／蝶后張雨霏抱4金 「泳池勞模」破亞洲紀錄還不夠

中國新聞組／北京28日電
在杭州亞運會游泳項目女子100米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏以55秒86的成績奪得冠軍並創造新的亞運會紀錄。(新華社)
在杭州亞運會游泳項目女子100米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏以55秒86的成績奪得冠軍並創造新的亞運會紀錄。(新華社)

杭州亞運游泳項目女子100公尺蝶泳27日決賽由張雨霏力壓群英，以55秒86的成績奪得金牌，擊敗日本隊的池江璃花子。早上預賽打破亞運紀錄，晚上決賽再刷新亞運會紀錄，張雨霏賽後說，「感覺很不好啊，因為不是我想破的紀錄，我還是想破世界紀錄」。

紫牛新聞報導，在泳池紀錄每天都被刷新的杭州亞運上，「蝶后」張雨霏在這個項目上傾盡全力。在今天上午進行的100公尺蝶泳預賽中，她以56秒20的成績刷新日本名將池江璃花子創造的56秒30的賽會紀錄。

晚間進行的女子100公尺蝶泳決賽，張雨霏再次刷新賽會紀錄，以55秒86的成績奪得金牌。值得一提的是，這不僅是張雨霏本屆亞運收穫的第三枚金牌，而且這也是她今年第一次游進56秒以內，同時55秒86也是今年的世界最佳成績。

不過，賽後張雨霏對於單項成績卻似乎不滿意。「雖然打破賽會紀錄，但比我預想中的成績要低一點，因為我對自己的目標要求稍微有點高」。

蝶泳單項奪冠並打破紀錄後，在隨後進行的男女混合4×100米混合泳接力比賽上，張雨霏又與隊友一道，以打破亞洲紀錄的3分37秒73成績，將個人第四金收入囊中。

報導指出，張雨霏在杭州亞運一口氣報名參加7項賽事，截至目前，她也已奪得200公尺蝶泳、女子4×100公尺自由式接力、100公尺蝶泳和男女混合4×100公尺混合泳接力四項比賽的冠軍，並數次刷新紀錄。對此，她自己都笑稱，「比完後是沒有假期的，人家放假我繼續打工」。

在杭州亞運會游泳項目男女混合4x100米混合泳接力決賽中，中國隊以3分37秒73...
在杭州亞運會游泳項目男女混合4x100米混合泳接力決賽中，中國隊以3分37秒73的成績奪得冠軍並創造新的亞洲紀錄。圖為中國隊選手張雨霏。(新華社)

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