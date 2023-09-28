華為新品會避談手機 美媒質疑：Mate 60 Pro能量產？

華為Mate 60 Pro手機引起中國民眾訂購潮。（歐新社）

華為 新款手機「Mate 60 Pro」一推出，被中國官媒和網友追捧為科技「遙遙領先」民族品牌，視為成功突破美國制裁；不過據美國之音報導，華為在產品發布會上卻對這款手機隻字未提，除讓中國網友大呼「發布了個寂寞」，也引發華為Mate 60 Pro能否量產的疑問。

報導指出，華為新品發表會上，就Mate 60 Pro備受關注的產量問題，華為CEO余承東甚至不提這款手機的名稱。

余承東說：「先鋒計畫以來，我們產品上市以來廣受大家的喜愛和信任，我們正加班加點緊急生產，能讓更多人買到用到我們的產品。」「先鋒計畫」是華為研發Mate 60系列手機產品的專案代名詞，余承東說：「今天我們先鋒計畫的產品，我們就不作介紹。」

華為在8月29日推出Mate 60 Pro手機後，加拿大評測機構Tech Insights拆解分析後說，手機使用中芯國際生產的7奈米麒麟（Kirin）9000s晶片 ，這項發現引發美中科技產業和政界譁然；許多分析認為，華為可能突破美國制裁，聯合中芯國際自主生產出7奈米製程的晶片。

美國商務部長雷蒙多日前在國會眾議院一場聽證會上說，華為推出這支智慧型手機 的消息讓她感到「沮喪」，但她強調：「我們沒有任何證據表明他們（華為）能夠批量製造出7奈米（晶片）。」

據報導，華為對全年手機出貨目標上修至4000萬。哥本哈根商學院國際經濟、政府與商業系副教授傅道格(Douglas Fuller)說：「如果中芯國際能以每片晶圓製造出500到600晶片、保守估計7000片晶圓的產能為華為供貨，那麼它仍足以在一年內提供4000萬片的預計總出貨量。」

不過，業內人士指出，中芯國際7奈米晶片生產效率十分低，與14奈米晶片製程95%的良率相比，中芯7奈米製程的良率可能不到15%，這將直接限制華為新款智慧型手機的量產成本。

英國市場研究公司Radio Free Mobile創辦人查德溫莎(Richard Windsor)說，中芯國際7奈米製造工藝已被西方企業證明行不通；他說：「幾年前，英特爾試圖做中芯國際所做的事，英特爾的確製造出7奈米的晶片，但無法以商業上可行的方式做到。」

報導指出，但華為作為中國「民族企業標竿」，可能獲得北京的巨額補貼，不計成本效應。