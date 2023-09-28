辱華？愛迪達鞋踩陶壺文物 網不滿「踩中國人的臉」

中國網友不滿愛迪達廣告中，將鞋子放在神似中國文物的陶罐上。（取材自微博）

近日有網友在愛迪達adidas官方旗艦店頁面發現，一款商品的展示圖片是用鞋子踩在彩陶壺上。由於圖中的彩陶壺與1974年出土的彩陶壺文物高度相似，以鞋子踩踏文物令網友不滿的說「踩的是中國人的臉」。在收到反饋後，官方客服稱已下架該圖片，也更新了商品展示頁。

中國新聞周刊報導，這張引發爭議的照片中，愛迪達將鞋子放在一個陶罐上拍攝照片，但該陶罐被認為神似1974年於中國山東省泰安市大汶口道址出土的彩陶壺文物，因此中國網友認定這是愛迪達在踐踏中國文物。

有網友在adidas官方旗艦店頁面發現後，將該圖片發布出來並稱宣傳圖片將鞋子踩在「文物」上，令人不適。

消息傳開後，不少網友留言稱「賺中國人的錢，還要噁心中國人，誰給的底氣? 」、「咋不踩國外的？就撿中國欺負」、「從哪來回哪去吧，中國不需要」、「踩的不是老祖宗遺留下來的文物，踩的是中國人的臉」、「建議下架中國區所有商品」。

對此，adidas官方客服回應稱，已經收到反饋了，目前已經改進了，該連結的商品展示頁已經更新。不過，有網友不滿愛迪達並沒有對踩踏文物提出道歉，還網友說，「我們國產的鞋子品質很好，穿幾年都不爛，安踏、鴻星爾克不比愛迪達差」。