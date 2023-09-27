我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上百青少年費城蒙面打劫蘋果等店 約20嫌被捕

紐約市「住房券」首度擴大範圍 5大區外可用

杭州亞運／中國女乒連贏3場奪金 日本教練：中國隊像高牆難以逾越

新華社／杭州26日電
杭州亞運乒乓球項目女子團體決賽，中國隊以3比0戰勝日本隊，獲得金牌。圖為中國隊選手在頒獎儀式結束後將金牌掛到教練馬琳脖子上，慶祝勝利。（新華社）
杭州亞運乒乓球項目女子團體決賽，中國隊以3比0戰勝日本隊，獲得金牌。圖為中國隊選手在頒獎儀式結束後將金牌掛到教練馬琳脖子上，慶祝勝利。（新華社）

北京時間26日，杭州亞運乒乓球項目首枚金牌在杭州拱墅運河體育公園體育館誕生。中國女隊以3：0戰勝日本隊，實現亞運乒乓球女團五連冠。

日本隊主教練渡邊武弘賽後表示，中國隊就像一道高牆難以逾越，「這道牆太高、太厚，想要跨越很難，但我們會繼續努力。」

首場比賽，女單世界排名第一的孫穎莎對陣日本隊的早田希娜，兩位「00後」選手此前交手九次，孫穎莎保持全勝。早田希娜本場顯得有些慢熱，孫穎莎以11：6、12：10拿下前兩局。此後早田希娜狀態回升扳回一局。第四局雙方比分緊咬，戰至9：9平，孫穎莎把握住關鍵球，連得兩分獲勝，為中國隊取得「開門紅」。

孫穎莎賽後表示：「跟此前幾次大賽相比，這次亞運團體賽我承擔了更多任務，也有更多收穫，要感謝這個團結的集體。」

第二場陳夢與平野美宇的對決最為跌宕起伏。雙方開局就陷入膠著，戰至10：10後，陳夢連取兩分拿下首局。接下來平野美宇手感火熱，以11：8、11：7連勝兩局，大比分領先。在主場觀眾的助威聲中，陳夢愈戰愈勇，以11：8扳回一局。決勝局，陳夢沒有給平野美宇太多機會，以11：5拿下。

「我在場上打得比較艱苦的時候，看到場下隊友給我眼神的鼓勵，心裡就會湧起一股力量。」陳夢說。

第三個出場的王曼昱面對日本新星張本美和的挑戰。由於雙方此前從未交手過，王曼昱有些不適應對方的發球，出現多次接發球失誤，以6：11輸掉首局。張本美和此後有些急躁，進攻失誤增多，王曼昱抓住機會以11：4、11：7連贏兩局。第四局，王曼昱連續挽救四個局點，以13：11逆轉取勝，為中國隊鎖定金牌。

中國乒乓球隊女隊主教練馬琳賽後表示：「今天這場比賽是我們近期對陣日本女隊打得最為激烈的一場，充分體現出了中國女乒的凝聚力和戰鬥力。」

當天日本隊出場的三名球員均為「00後」，其中張本美和年僅15歲。談到日本隊的年輕隊員，馬琳說：「她們今天發揮得都很好，相信今後我們還會經常在大賽決賽中相遇，期待中國隊有更好的表現。」

杭州亞運乒乓球項目女子團體決賽，中國隊以3比0戰勝日本隊，獲得金牌。圖為亞軍日本...
杭州亞運乒乓球項目女子團體決賽，中國隊以3比0戰勝日本隊，獲得金牌。圖為亞軍日本隊在頒獎儀式上。（新華社）

日本 杭州亞運 北京

上一則

山東少年踩豪車炫耀還挑釁車主 車主：維修費近18萬 絕不和解

下一則

肖戰被舉報逃稅 網民：疑點重重 但「沒有哪個明星經得起查稅」

延伸閱讀

杭州亞運／男乒團8連霸 女團5連冠 馬龍：最後一次亞運會

杭州亞運／男乒團8連霸 女團5連冠 馬龍：最後一次亞運會
杭州亞運／電競王者榮耀 中國奪首金上熱搜

杭州亞運／電競王者榮耀 中國奪首金上熱搜
杭州亞運／電競首金誕生「王者榮耀」亞運版中國隊奪冠

杭州亞運／電競首金誕生「王者榮耀」亞運版中國隊奪冠
杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家
洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案