杭州亞運／中國女乒連贏3場奪金 日本教練：中國隊像高牆難以逾越

杭州亞運乒乓球項目女子團體決賽，中國隊以3比0戰勝日本隊，獲得金牌。圖為中國隊選手在頒獎儀式結束後將金牌掛到教練馬琳脖子上，慶祝勝利。（新華社）

北京 時間26日，杭州亞運 乒乓球項目首枚金牌在杭州拱墅運河體育公園體育館誕生。中國女隊以3：0戰勝日本 隊，實現亞運乒乓球女團五連冠。

日本隊主教練渡邊武弘賽後表示，中國隊就像一道高牆難以逾越，「這道牆太高、太厚，想要跨越很難，但我們會繼續努力。」

首場比賽，女單世界排名第一的孫穎莎對陣日本隊的早田希娜，兩位「00後」選手此前交手九次，孫穎莎保持全勝。早田希娜本場顯得有些慢熱，孫穎莎以11：6、12：10拿下前兩局。此後早田希娜狀態回升扳回一局。第四局雙方比分緊咬，戰至9：9平，孫穎莎把握住關鍵球，連得兩分獲勝，為中國隊取得「開門紅」。

孫穎莎賽後表示：「跟此前幾次大賽相比，這次亞運團體賽我承擔了更多任務，也有更多收穫，要感謝這個團結的集體。」

第二場陳夢與平野美宇的對決最為跌宕起伏。雙方開局就陷入膠著，戰至10：10後，陳夢連取兩分拿下首局。接下來平野美宇手感火熱，以11：8、11：7連勝兩局，大比分領先。在主場觀眾的助威聲中，陳夢愈戰愈勇，以11：8扳回一局。決勝局，陳夢沒有給平野美宇太多機會，以11：5拿下。

「我在場上打得比較艱苦的時候，看到場下隊友給我眼神的鼓勵，心裡就會湧起一股力量。」陳夢說。

第三個出場的王曼昱面對日本新星張本美和的挑戰。由於雙方此前從未交手過，王曼昱有些不適應對方的發球，出現多次接發球失誤，以6：11輸掉首局。張本美和此後有些急躁，進攻失誤增多，王曼昱抓住機會以11：4、11：7連贏兩局。第四局，王曼昱連續挽救四個局點，以13：11逆轉取勝，為中國隊鎖定金牌。

中國乒乓球隊女隊主教練馬琳賽後表示：「今天這場比賽是我們近期對陣日本女隊打得最為激烈的一場，充分體現出了中國女乒的凝聚力和戰鬥力。」