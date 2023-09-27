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杭州亞運／男乒團8連霸 女團5連冠 馬龍：最後一次亞運會

中國新聞組／北京27日電
中國隊乒乓球選手王曼昱、孫穎莎、教練員馬琳、選手陳夢、王藝迪、陳幸同（從左至右）在奪冠後慶祝。（新華社）
中國隊乒乓球選手王曼昱、孫穎莎、教練員馬琳、選手陳夢、王藝迪、陳幸同（從左至右）在奪冠後慶祝。（新華社）

杭州亞運中國代表團乒乓球男女團在26日團體賽決賽上，分別擊敗南韓日本隊奪得金牌，男團和女團成功實現亞運8連冠及5連冠；從小組賽到決賽，國乒男隊一盤未失，大比分均以3比0取勝。34歲選手馬龍賽後表示，這是他最後一次參加亞運會了。

文匯報報導，乒乓球女團派出孫穎莎、陳夢和王曼昱上陣。首場面對日本隊的早田希娜，孫穎莎首兩局連贏11：6和11：9，雖然早田希娜第3局贏回11：8，但孫穎莎穩住陣腳，在第4局贏11：9，以3：1先下一城。

第2場國乒以陳夢迎戰平野美宇，一度落後局數1：2，陳夢在第4局開始發揮水準，連贏11：8和11：5，贏局數3：2助國乒領先至場數2：0。到第3場，國乒派出王曼昱對戰張本美和；王曼昱首局先輸6：11，幸而之後回復水準連贏11：4、11：7和13：11，助國乒以3：0贏得女團冠軍，也實現亞運5連冠。

賽後，主教練馬琳大讚日本隊的表現，更預言未來很多大賽也會和日本隊爭冠。陳夢表示：「比賽很久沒有打得這麼艱苦了，幸而我們團體力量非常大。」

在晚上舉行的男團決賽，中國隊派出王楚欽、樊振東和馬龍出戰。首戰面對南韓隊選手林鍾勳，王楚欽首局先贏11：9，雖然林鍾勳第2局扳平，但王楚欽之後穩住大局連贏11：5和12：10。

26日在杭州亞運乒乓球男子團體決賽，中國隊以3比0戰勝韓國隊獲得金牌。圖為中國隊...
26日在杭州亞運乒乓球男子團體決賽，中國隊以3比0戰勝韓國隊獲得金牌。圖為中國隊選手馬龍、林高遠、教練員王皓、選手王楚欽、梁靖昆、樊振東（從左至右）在比賽後手舉國旗慶祝。（新華社）

第2場中國隊派出樊振東迎戰安宰賢。除了第2局，樊振東未有遇上太大考驗，最終連贏11：6、12：10和11：3，助男團2：0領先。到第3場，馬龍迎戰左手將朴嫝賢，結果馬龍連贏11：3、12：10和11：6，助男團贏場數3：0實現八連冠，這亦是中國男團歷史上第11次，拿下亞運會乒乓球男團冠軍。

中新網報導，國乒實現亞運會男團八連冠後，從奧運、亞運、亞錦「超級大滿貫」的馬龍也結束個人第四屆亞運會的全部賽事。馬龍賽後表示，這應該是最後一次亞運會了。馬龍說，這次亞運會只參加團體賽，和隊友們一起拿到了冠軍，自己很好完成了任務。「比賽雖然結束了，但很多隊友還有比賽，如果他們有需要的話，我會跟他們一起訓練」。

中國隊選手馬龍在比賽中回球，他以3比0戰勝韓國隊選手樸康賢。 （ 新華社）
中國隊選手馬龍在比賽中回球，他以3比0戰勝韓國隊選手樸康賢。 （ 新華社）

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