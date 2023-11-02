中國央行：貨幣政策精準有力有效防控金融風險

中國央行貨幣政策會議認為貨幣政策已有效防控金融風險。 圖為中國央行行長潘功勝8月 30日出席並主持金融支援民營企業發展工作推進會。（取自澎湃新聞）

依據中國人民銀行網站今早發布訊息，中國人民銀行貨幣 政策委員會2023年第三季例會於9月25日在北京召開。會議分析了國內外經濟金融情勢認為，今年以來宏觀政策堅持穩字當頭、穩中求進，穩健的貨幣政策精準有力，加大逆週期調節力度，綜合運用利率 、準備金等政策工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風險，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。

本次會議由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持，貨幣政策委員會委員劉國強、張青松、李雲澤、易會滿、康義、田國立、劉世錦、蔡昉、王一鳴出席會議。

會議認為，貸款 市場報價利率改革成效顯著，存款利率市場化調整機製作用有效發揮，貨幣政策傳導效率增強，社會融資成本明顯下降。外匯市場供需基本平衡，經常帳順差穩定，外匯存底充足，人民幣匯率雙向浮動、預期趨穩，在合理均衡水準上保持基本穩定，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

會議指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國際經濟貿易投資放緩，通膨仍處高位，已開發國家利率將持續維持高位。國內經濟持續恢復、回升向好、動力增強，但仍面臨需求不足等挑戰。要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆週期和跨週期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，加速經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。

會議並指出，加大已推出貨幣政策實施力度，維持流動性合理充裕，維持信貸合理成長、節奏平穩，維持貨幣供給量及社會融資規模增速同名經濟增速基本匹配。增強政府投資和政策誘因的引導作用，有效帶動激發民間投資。促進物價低位回升，保持物價在合理水準。落實調增的再貸款再折現額度，實施好存續結構性貨幣政策工具，持續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎建設等國民經濟重點領域及薄弱環節的支持力度，綜合施策支持區域協調發展。

該會議還認為應深化金融供給面結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小型銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革與存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資及居民信貸成本穩中有降。

會議指出，將堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

另要建構金融有效支持實體經濟的體制機制，落實加大力度支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加製造業中長期貸款，支持加速建立現代化產業體系。

另對於房地產的支持，會中認為，因城施策精準實施差異化房屋信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效，加大對「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造、保障性住宅建設等金融支持力度，推動建立房地產業發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

會議強調，打好宏觀政策、擴大需求、改革創新和防範化解風險組合拳，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，充分發揮貨幣信貸政策效能，兼顧好內部和外部均衡，不斷推動經濟運作持續好轉、內生動力持續增強，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。