杭州亞運／電競首金誕生「王者榮耀」亞運版中國隊奪冠
杭州亞運電子競技項目首金26日晚於杭州電競中心誕生。在王者榮耀亞運版本決賽中，中國隊以2：0戰勝馬來西亞隊，獲得冠軍。
杭州亞運上，電子競技首次作為正式比賽項目亮相，共設7個小項，分別為：英雄聯盟、王者榮耀亞運版本、和平精英亞運版本、刀塔、夢三國2、街霸5、足球在線4。
中國隊在王者榮耀亞運版本這一項目上實力不俗，賽前便被視為奪冠熱門。根據規則，王者榮耀亞運版本每隊最多報名6人，每場比賽5人上場，中國隊6名報名選手為孫麟威、羅思源、林恒、池曉銘、徐必成、蔣濤。
作為種子隊，中國隊直接進入杭州亞運王者榮耀亞運版本項目八強。1/4決賽，中國隊以2:0戰勝緬甸隊。半決賽，中國隊迎戰泰國隊，同樣以2:0獲勝。
在26日晚進行的王者榮耀亞運版本決賽中，中國隊對陣馬來西亞隊。整體實力明顯佔優的中國隊在比賽中沒有給對手太多機會，輕鬆以2:0取勝，奪得該項目的冠軍，這也是杭州亞運電子競技項目的首金。
在26日稍早結束的杭州亞運王者榮耀亞運版本季軍戰中，泰國隊以2:0擊敗越南隊，獲得銅牌。
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