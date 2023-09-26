杭州亞運／電競首金誕生「王者榮耀」亞運版中國隊奪冠

亞運電子競技項目王者榮耀亞運版本決賽在杭州電競中心進行，中國隊以2:0戰勝馬來西亞隊，贏得冠軍。中國隊教練李托（左）在賽前與選手孫麟威討論。 (新華社)

杭州亞運 電子競技項目首金26日晚於杭州電競中心誕生。在王者榮耀亞運版本決賽中，中國隊以2：0戰勝馬來西亞隊，獲得冠軍。

杭州亞運上，電子競技首次作為正式比賽項目亮相，共設7個小項，分別為：英雄聯盟、王者榮耀亞運版本、和平精英亞運版本、刀塔、夢三國2、街霸5、足球在線4。

中國隊在王者榮耀亞運版本這一項目上實力不俗，賽前便被視為奪冠熱門。根據規則，王者榮耀亞運版本每隊最多報名6人，每場比賽5人上場，中國隊6名報名選手為孫麟威、羅思源、林恒、池曉銘、徐必成、蔣濤。

作為種子隊，中國隊直接進入杭州亞運王者榮耀亞運版本項目八強。1/4決賽，中國隊以2:0戰勝緬甸隊。半決賽，中國隊迎戰泰國 隊，同樣以2:0獲勝。

在26日晚進行的王者榮耀亞運版本決賽中，中國隊對陣馬來西亞隊。整體實力明顯佔優的中國隊在比賽中沒有給對手太多機會，輕鬆以2:0取勝，奪得該項目的冠軍，這也是杭州亞運電子競技項目的首金。