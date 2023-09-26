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搖一搖搖到美女？國安部籲防「間諜網勾」陷阱

記者賴錦宏╱綜合報導
國安部提醒，低利率貸款、美女交友等是間諜在網上慣用的手法。(取材自國安部微信公眾號)
國安部提醒，低利率貸款、美女交友等是間諜在網上慣用的手法。(取材自國安部微信公眾號)

中國近年來高度提防境外間諜滲透，國家安全部25日發文提醒民眾，網路低利貸款、網上交友、網上兼職、網上代寫、網路聊天等，都可能陷入間諜陷阱，提醒民眾注意，避免誤入歧途，危害國家安全。

國家安全部列出的五類間諜網路誘騙手法，分別為：

一、網上低利貸款

小軍是一名退伍軍人，因沉溺網路賭博欠下巨額債務。為償還賭債，他開始尋找網貸，與假扮為網貸公司經理的境外間諜情報機關人員「龍哥」結識。

得知小軍退伍軍人身分後，「龍哥」表示，只要小軍出示退役證明，就可以無息貸款，如果能提供部隊涉密信息，不僅能還清債務，還能迅速致富。

小軍認為抓住了「救命稻草」，決定鋌而走險，將自己服役期間所掌握的軍事祕密悉數告知對方。最終，小軍因向「龍哥」出賣國家祕密遭國家安全機關破獲。

二、網上交友

家住某重要涉密單位附近的小劉，熱中網路交友。某天，小劉如往常通過手機微信「搖一搖」尋找「附近的人」時，搖到了一名美女。美女熱情地與小劉打招呼，並發給他一些衣著暴露的照片。

為博取美女好感，小劉按對方要求，對家附近的重要單位進行了拍照測繪，但很快就被國家安全機關抓獲。

經查，該「美女」的真實身分是境外間諜情報機關人員，其採取虛擬定位的方式，勾連重要單位附近人員，為其竊取涉密敏感信息。

三、網上求職

小王是軍工企業技術人員，因家庭經濟緊張，萌生網路兼職的想法，在招聘網站發布求職信息。為提高簡歷含金量，小王特意在個人信息中強調自己在軍工企業工作。不久，某「境外諮詢公司」就向小王發送郵件，高薪聘其為顧問。

小王抱著「一夜暴富」、「狠撈一票就收手」的心態，向對方出賣軍事祕密，被國家安全機關及時抓獲。

四、網上代寫

小曹是某單位辦公室科員，因寫作能力較強，在接觸到「網路代寫」後，萌生代寫賺外快的想法。小曹在多個網路平台發布「代寫」信息後，境外間諜情報機關人員以某境外研究機構「鄧專員」身分與他取得聯繫，聘請他為顧問，並許諾未來資助他赴境外從事研究工作。

小曹沈浸在赴境外當教授的美夢，意圖出賣「紅頭文件」，國家安全機關掌握相關情況後，及時採取措施。

五、網路聊天

小張是航空製造行業工作人員，因專業領域和興趣愛好，在網上加入數個「航模同好群」。群聊過程中，小張無意間透露自己從事航空製造業的訊息。一名網友隨即主動聯繫小張，雙方開始頻繁互動。

一段時間後，對方向小張索要航展大會上的新型飛機照片。收到照片後，對方又進一步要求小張拍攝單位內部照片，讓小張心生警惕，向國家安全機關舉報。

間諜 貸款 微信

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