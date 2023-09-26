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1元起拍 安徽貪官贓物手鐲35.5萬成交

中國新聞組╱北京26日電
圖為拍出35萬人民幣的翡翠手鐲。(取材自極目新聞)
圖為拍出35萬人民幣的翡翠手鐲。(取材自極目新聞)

安徽一落馬貪官受賄的翡翠手鐲，被人以35萬5201元(人民幣，下同，約4.9萬美元)的最高價競得，這場拍賣經歷了125次競價、68次延時，延時2個多小時才結束。業內人士指出，這只「贓物手鐲」的真實價值，可能遠高於評估價，才會引發這麼激烈的競拍。

極目新聞報導，安徽貪官王澤寬2015年1月因受賄罪遭逮捕，安徽省蚌埠市固鎮縣人民法院16日拍賣所查獲的11件收賄贓物，不管是高價的翡翠手鐲，還是價格略低的玉石吊墜等，起拍價皆為1元，因此吸引不少人競拍「撿漏」(撿便宜)。

報導指出，其中1只評估價值10萬元的翡翠手鐲，吸引近4萬人圍觀，2472人設置競拍提醒，150人報名參拍。24日上午10時開拍50分鐘後，拍賣價即逾18萬元。25日10時原定拍賣結束，但因競買者持續加價，一直延時到2小時19分鐘後，被競買號為Y4322的競買者以35萬5201元拍得。

在2個多小時的延時競拍，競買號Y4322和D6490兩位互不相讓、你爭我搶。安徽省一家大型珠寶商分析，這兩位競買者應該是懂玉器的行家，之所以願意出高價競買「贓物手鐲」，很可能真實價值遠高於估價。他說，目前市場珍稀翡翠手鐲能賣到逾百萬元，競買者花單下「贓物手鐲」，很可能再次對外銷售，但也不排除個人收藏。

據報導，法院本次拍賣的11件贓物玉器已全部成交，有的溢價成交、有的折價成交，溢價最高者是上述的翡翠手鐲，成交價是起拍價的35.5萬倍，溢價25.5萬元。

廣東華商（合肥）律師事務所律師汪家寬表示，根據規定，「刑事涉案財物網路拍賣不限制競買人數，1元起拍、價高者得」，因此無論是珠寶、房產、汽車，起拍價都可以定為1元。「贓物」經司法拍賣後，大多是折價成交；本次「贓物拍賣」出現大幅溢價較少見，但「溢價」成交不影響認定受賄時所認定的物品金額。

安徽法院拍賣11件涉案翡翠玉器，已全部成交。(取材自極目新聞)
安徽法院拍賣11件涉案翡翠玉器，已全部成交。(取材自極目新聞)

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