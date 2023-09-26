天安門「十一」大花籃首度加入新品 寓意「五穀豐登」

中秋及「十一」臨近，北京天安門廣場的「祝福祖國」巨型花籃及長安街沿線立體花壇精彩亮相，吸引遊人觀賞。(新華社)

10月1日中共 建政周年前夕，年年天安門 廣場中央都要搭建巨型花籃，過去主要留心看花籃插了些甚麼花，花籃下寫了甚麼政治標語，由之猜度後面的政治意涵。今年有新看點，那是大花籃中首度插進了五穀，25日開始現身。

北京 天安門的十一布置，政治主題由中南海定，技術布置由北京市定。在政治主題方面，中南海發下來的是「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，與之相配的文字方案中，在天安門廣場中心有「祝福祖國」主題花壇，花籃籃體南側書寫「祝福祖國，1949-2023」，北側書寫「歡度國慶，1949-2023」字樣。

而天安門廣場中心那高達18公尺的主體花籃，則由北京市園林局負責布置，於9月15日夜開始進場施工，25日完工正式亮相，花籃與往年不同的就是首度加入五穀和萱草，其中加入五穀，是要寓意「五穀豐登」；加人萱草，可能是取其忘憂療愁的古意。

北京消息說，五穀包括水稻、小麥、小米、黃米、大豆，大花籃中的五穀造型是由技術團隊參照真實五穀原型設計建模，透過3D列印對比調整，再放大加工而來。例如水稻要一顆顆榖粒打磨上色，再匯成小枝，最終組成整枝榖穗。其實除了大花籃有五穀，長安街立體花壇中還有稻子，以呈現層層稻浪景觀。

重點來觀察加入五穀來因，一個說法，是去年以來中共決策層就最擔心糧食，今年夏收還不錯，過了節氣秋分，全國開始秋收，農業部早前上報秋收預測，說是又會有好收成，這一來各方一高興，五穀就被要求進入天安門廣場大花籃。

中國糧食生產，分成夏糧和秋糧兩大部份。其中秋糧占全年糧食總量的四分之三，是全年糧食收購的重中之重。目前官方的口徑，是夏糧已獲得豐收、早稻實現增產，秋糧豐收在望。

國家糧食和物資儲備局9月20日召開全國秋糧收購工作會議，著手部署今年秋糧收購工作。會上傳出消息說，今年秋糧播種面積穩中有增，大部分地區秋糧長勢良好，有望再獲豐收。國家糧食和物資儲備局的計畫，今年秋糧商品糧和收購量仍將保持較高水平，預計旺季收購量在兩億噸左右。

中國農業農村部最新農情調度則顯示，目前全中國秋糧收穫已接近兩成，西南地區秋糧收穫過半，東北平原的早熟水稻品種已經迎來收穫，華北、西北地區的馬鈴薯也在持續收穫。今年秋糧面積達13.1億畝，比去年增加700萬畝左右，其中高產作物玉米面積增加1,300萬畝。大豆面積小幅增加，大豆玉米帶狀複合種植面積擴大到2000萬畝，比去年增加500萬畝。種得多，收得亦多，所以增產豐收，已成定論。

中共今年「一號文件」重農抓糧，過去糧食產量連續八年穩定在1.3兆斤以上，今年要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，主因是去年以來自然災害嚴重，地緣政治又可能衝擊中國糧食進口，如果秋收成績理想，糧食增產目標達成， 五穀進大花籃，只算是小小的謝意。