習近平浙江調研提「共同富裕」堅持發展新時代「楓橋經驗」

中國國家主席習近平在浙江考察結束返京途中，來到山東省棗莊市考察。圖為習近平在石榴種植園了解石榴產業發展情況。(新華社)

中國國家主席習近平 近日在浙江考察，提到浙江要在推進「共同富裕」中先行示範，持續推動「八八戰略」走深走實。習近平並稱，浙江要把增強科技創新能力擺到更加突出的位置，整合科技創新力量和優勢資源，在科技前沿領域加快突破。

新華社報導，9月20日至21日，習近平在浙江省委書記易煉紅和省長王浩陪同下，先後來到金華、紹興等地，深入農村、商貿市場、陳列館、文化園區等進行調研。

習近平指出，浙江要在以科技創新塑造發展新優勢上走在前列，強化企業科技創新主體地位，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，加快科技成果落地轉化。把實體經濟作為構建現代化產業體系的根基，打造一批具有國際競爭力的戰略性新興產業集群和數字產業集群。

習提到，推動「八八戰略」走深走實，「八八戰略」是由習近平擔任浙江省委書記時提出，即進一步發揮浙江省八個方面的優勢，推進區位、產業、生態、人文優勢等八個方面的舉措。

習近平強調，浙江要在推進共同富裕中先行示範。要把縮小城鄉差距、地區差距、收入差距作為主攻方向，進一步健全城鄉融合發展體制機制。堅持就業 優先政策，在推動傳統產業轉型升級和發展新興產業中注重擴大就業容量，解決好重點群體就業問題。

中央社報導，習近平20日在義烏市後宅街道李祖村考察調研時說，李祖村紮實推進「共同富裕」，是浙江「千萬工程」顯著成效的一個縮影，要再接再厲，在推動鄉村振興上取得更大成績。

今年是已故中共 領導人毛澤東批示學習推廣「楓橋經驗」60周年。習近平也在20日前往「楓橋經驗」發源地的諸暨市楓橋鎮，參觀「楓橋經驗陳列館」。

習近平說，要「堅持好、發展好新時代『楓橋經驗』」，堅持黨的群眾路線，正確處理人民內部矛盾，「緊緊依靠人民群眾，把問題解決在基層、化解在萌芽狀態」。

但在不少中國民眾眼中，「楓橋經驗」在今天的象徵就是「朝陽群眾」及一群專門舉報網路言論的網評員。肯定這種維穩模式，即代表這種模式將在中國持續推廣，言論表達空間只會被更限縮。