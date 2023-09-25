上進不如上香 中國失業青年擠爆寺廟求神賜工作

中國青年失業率創新高，失業青年到寺廟求佛，希望神明保佑取得好工作，尋求心靈寄託。圖為青年在北京雍和宮上香畫面。（路透）

中國經濟景氣不振，青年失業率屢創新高。許多待業者、失業者湧入寺廟求佛。港媒報導，除應屆畢業生以外，工作滿5年的「職場老鳥Bullet」也在被裁後，去雍和宮排3小時長隊求開光手串。在北京 長大的她形容，雍和宮現已被年輕人擠爆，「想磕頭都要排長隊。」

對北京而言，雍和宮是最大的藏傳佛教寺院，民間流傳雍和宮求事業最靈驗，是靜心祈福佳所。因此吸引許多信徒前來參香禮佛。

今年以來，年輕人在社交媒體小紅書上貼出自己到廟裡拜拜求事業的內容變多了。比如網友「淺蔥粒子」是個北漂，在5月被裁員，也一直未找到合適的工作機會，她選擇到雍和宮拜拜，希望能為自己拜來好的事業運。「早上10點到雍和宮，沒想到人還挺多，年輕人就更多了害！大家都不容易啊！」

網友「米粒」說，要知道北京就業 有多難，去趟雍和宮就知道了，他朋友說，「看到那麼多人一起失業，也沒有那麼焦慮了」；同樣失業的網友「劉事事兒」還拍了攻略視頻分享參拜雍和宮的程序，她表示「沒想到工作日上午有這麼多沒班上的年輕人去雍和宮」「這屆年輕人真難！」

而在另一大城市上海的年輕人也有同樣的困擾。上海龍華寺是傳聞中求事業的知名古剎。今年以來，工作日龍華寺裡的年輕人多了起來。網友「丸子」說今年工作不順，所以到龍華寺燒香拜佛，希望能盡快拿到滿意的offer；除了年輕人以外，中年失業也尋求龍華寺的心靈寄託。網友「Rachel」提及大齡失業的20天選擇到龍華寺拜拜，上進不如上香。

而在寺廟煙火繚繞下的年輕人背負著是許多求職不順的經驗。星島日報報導，22歲的徐葉（化名）想找互聯網運營工作，去雍和宮拜佛前她已經連續投出幾百份簡歷，找了近1個月工作，但都不順利；另位現年28歲的Bullet。去年4月被裁，手上握日語二級證書（N2），去面試 某日語培訓機構的教務職位，竟被要求當場解數學題，另一個美術館海外銷售職位，要求面試者要有留學經歷、能說英語，但月薪只有6000元人民幣。

中國今年大學畢業生人數達1158萬，刷新歷史紀錄。同時青年失業率屢創新高，今年1至6月青年失業率分別為17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%和21.3%。中國統計局8月起對青年失業率按下暫停發布鍵。