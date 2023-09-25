杭州亞運／爸幫蓋滑板場 15歲陳燁成為中國最年輕冠軍

杭州亞運滑板項目男子碗池決賽，中國選手陳燁奪得金牌。(中新社)

在杭州亞運 滑板男子碗池決賽中，中國滑板隊15歲小將陳燁發揮出色，一舉奪冠，成為中國代表團亞運歷史上最年輕的冠軍得主。

「非常謝謝爸爸，每天都教我訓練，又為我建了一座碗池，這麼多年付出很多，非常感謝爸爸！」這是一天前，陳燁完成預賽後說的話。「爸爸為我建碗池」也引發熱議——「還是家裡有實力」。

然而，事實可能並不如很多人所料，這個廣東中山男孩的「超新星大爆發」，來源於一回偶遇、一次打賭和一場奮不顧身的追夢之旅。

2016年元旦，陳玩欽帶兒子逛街，不到八歲的陳燁在商場里試玩了一下滑板後，說：「我要買！」和孩子已經數不清的玩具一樣，陳玩欽認為陳燁這次也只是一時興起。此前，陳玩欽帶著陳燁接觸過很多項目，乒乓球、羽毛球、排球、鋼琴、吉他，但陳燁都沒能堅持下來。

杭州亞運滑板項目男子碗池決賽，中國選手陳燁奪得金牌。(中新社)

然而，滑板買回來，元旦假期玩了幾天的陳燁已經停不下來。陳玩欽看到兒子喜歡，就和他打了個賭——「如果能堅持半年，我就全力支持！」

半年時間，陳燁對滑板的熱情絲毫沒有消退。陳玩欽篤定，這次兒子是玩真的。

為了兌現自己全力支持兒子的約定，陳玩欽費盡了心思——兒子玩真的，自己也要玩真的。

陳玩欽說，自己最大的特點就是「愛學習」「愛追夢」——大學學習音樂的他畢業後做過一年音樂老師，但因為自己的夢想是舞蹈，就辭職到北京 學舞蹈，但學成後發現自己根本無法進入「藝術圈」，又回到中山，去一所大學當圖書管理員。這期間陳玩欽自學了3D設計、編程和影視製作。兒子學滑板之前，他和人合伙開了家影視工作室。兒子學滑板半年後，陳玩欽的工作室散了伙。

陳玩欽發現中山連個滑板店都沒有，兒子這麼喜歡滑板，自己乾脆就租個店舖賣滑板，但生意寥寥——每個月租金1400元，收入只有400。

為了陪孩子追夢，陳玩欽同樣奮不顧身，他兩年都沒有工作，平時的開銷全靠做老師的妻子。

陳燁與父親陳玩欽。(取材自澎湃新聞)

「我那兩年都沒賺錢，她卻沒有給我任何壓力。」陳玩欽說。後來實在頂不住，陳玩欽就去了一所民辦學校做代課老師。

當地缺乏滑板的訓練場地，而孩子還在上小學，沒法去太遠的地方訓練。陳玩欽和妻子就有了一個大膽的想法——自己建一個訓練場。

他們看中了一個200多平方米的倉庫，想把它租下來，給兒子建碗池訓練場。

陳玩欽找人諮詢，報價出來：設計施工加起來至少需要30萬元，而他根本沒有這麼多錢。

夫妻倆上網看了很多資料，發現國外有很多自己建碗池的案例，花費要少很多。兩人決定——自己做碗池。

陳玩欽每天一下班就奔到倉庫。「最後花了十來萬，幾乎是那時候的全部積蓄了，每一個材料和工具都是自己買回來的，每一塊場地都是自己做的。」

2019年，碗池竣工了。陳燁在放學後，可以不用頂著太陽練習，而是在室內訓練。他進步飛速，2019年進入省隊，2021年全運會，13歲的陳燁拿下男子碗池第二名。

陳燁父親為他建造的碗池。(取材自澎湃新聞)

去年，陳玩欽又重新選址，建造了一個面積900平方米、最高高度達到9米的滑板場。

「這次不是我一個人來做，有四個人，我、80歲的爸爸、姐夫和我的拍檔，我們四個人做了半年。」

「拿到冠軍太高興了，之前絕對不敢想冠軍，日本和菲律賓的選手實力都很強，這次我們發揮出了自己的優勢，運氣也很好，要感謝國家隊和廣東體育局的支持和關心。」陳玩欽說。

此日過後，陳玩欽非典型的「雞娃」故事，想必將成為大街小巷的熱議話題。他全職陪兒子，自建訓練場，奮不顧身的追夢歷程，看起來似乎有著「不成功、便成仁」的悲壯之感。

然而，誰說體育要「苦大仇深」。陳玩欽認為，兒子的成績絕不是「卷」出來的，恰恰相反，最重要的是耐心和鬆弛。

「我以前有教他彈鋼琴，他音樂天賦蠻好，但之前太注重基礎了，要求也是比較嚴格，他堅持幾個月後就不喜歡了。後來學滑板，他練的時候我更多是引導、鼓勵、讚賞，為他營造氛圍。」陳玩欽說。

他自己也成為了一名滑板教練，而他為兒子建的訓練館，吸引了不少滑板少年過來訓練，現在已經有20名學員。

陳玩欽說，自己始終支持孩子的興趣，哪怕當下看起來沒什麼實際用途。

「我期待他能像我一樣，對更多的東西有興趣。滑板運動也需要創造力和想像力，比如文學和數學，就算走滑板這條路，（學好了其他科目）也是有幫助的。」

提及巴黎奧運 ，陳玩欽笑出來：「不敢想，不敢想，我們會繼續努力。」