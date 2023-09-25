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搶錢？長假1房難求 6平米「樓梯間房」1晚650

中國新聞組／北京25日電
預訂平台顯示，「樓梯間房」房型1晚650元，6平米大小、1米床。(取材自微博)
預訂平台顯示，「樓梯間房」房型1晚650元，6平米大小、1米床。(取材自微博)

中國8天長假將至，出遊需求爆量，許多民眾嘆酒店不是漲翻天價就是一房難求。北京一間快捷酒店就順勢推出「樓梯間房」，大小僅6平米，且要下樓梯才能走到1張1米單人床上，還是公共衛浴，每晚價格也要650元（人民幣，下同，約89美元）。讓不少網民吐糟：「全國旅館這個十一都瘋了，一年要把三年的錢賺回來的感覺」，「你怎麼不去搶哦？」。

影音來源：YouTube

上游新聞報導，遊客發布的相關圖片顯示，房間雖安裝有空調等設施，但空間狹小，僅能容下一張單人床，床對面也僅有一個木板搭建的小桌台，下方一個垃圾桶。並且去到床上，還需要步行下一段樓梯。預訂資料顯示，該房型為單人房，6平米，封閉窗，1張1米單人床。

預訂平台顯示，到床上需要步行一段樓梯。(取材自微博)
預訂平台顯示，到床上需要步行一段樓梯。(取材自微博)

據報導，按照該遊客提供的酒店信息，這家飯店位於北京雅寶路，為品牌連鎖飯店，1米床的單人房，平時最低價格為1晚188元（約25.7美元），其他如特價房、大床房的價格在300元左右；十一期間，在部分預訂平台，該單人間最高漲至1晚650元，其他特價房、大床房的價格在600多間。

預訂平台顯示，十一期間，該房型價格最高漲至650元。(取材自微博)
預訂平台顯示，十一期間，該房型價格最高漲至650元。(取材自微博)

除了價格，不少人還質疑，房型安排的地方是在樓梯間嗎，通過了消防沒？報導指出，如果消防不過關的話，是無法正常營業的，正常入住沒問題；客服也表示，比較其他房型價格，該房型便宜不少，能滿足一些特定客戶的需求。

有不少網民酸說，「十一出行的都是些什麼傻逼」、「旅遊旺季僧多粥少，有人願意被高價收割，也算是一個願打一個願挨」，還有人說，「能不能活著像個人呢? 沒錢的時候低微, 有錢,依然是低微」、「偉大的中國人一不怕苦、二不怕死、三不怕窮、四不怕羞辱」、「有病，這樣我不如去網咖」。

北京

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