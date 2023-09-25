月餅迴力鏢 12天轉5手後「回家」…只因那記號認出

廣東一男子送親戚中秋月餅，卻在12天後，再次從朋友手中收到同款月餅。（取材自微博）

小時候可能見過爸媽將別人送的中秋節月餅轉贈他人，但這盒月餅的「經歷」太特別了。廣東有男子日前爆笑分享，月初買了月餅送給親戚，幾天後，竟收到同一款月餅。由於該盒月餅上有該男子誤留的「記號」，因此他非常肯定該盒是他親手買的，了解後發現此月餅在12天內已經歷「5手」。

香港 01報導，廣東有男子日前拍片分享，笑指「這盒金九月餅走的路多了」。影片中，男子展示月餅的生產日期是2023年8月24日，他表示，他和親戚在9月8日見面時提前送月餅慶中秋，未料日前他收到朋友送同一款月餅，只看一眼，他就瞬間肯定那盒是他買的月餅。

廣東男在影片中透露，原來親戚將月餅送給另一名親戚，該名親戚又將這盒月餅給他的一位朋友，朋友又再轉送給另一名朋友，至12天後的中午，該名朋友再將這盒月餅送給他。由於他9月6日買月餅時，不小心撞到盒子的一角，故出現一個凹痕，「這個記號還在這裡」。結果這盒月餅只有他一人花了錢，卻在12天內前後經歷了「5手」，做了5次人情。

影片一出，令許多網友笑翻，形容事件是「完餅歸趙」、「一盒月餅的回家之路」、「五人月餅」，「沒毛病啊，你花錢了，月餅就該是你的」、「但凡買個貴點的，都不會回自己手上」、「真相就是，月餅是用來送的，不是用來吃的。年輕人不喜歡吃月餅」、「挺好的，相當於買了份月餅自己吃，白嫖5份人情好吧」、「現在將（月餅）拿去退了，等於一分錢沒花，完成了5個人的KPI」。

南方都市報報導，看似不可思議的「送人月餅回到自己手裡」，實際上也情有可原：人情往來需要成本，將別人送來的禮物再轉送他人是降低成本的理性選擇。比較差異下的心理落差，讓這名男子產生了「合著就我一個人花錢啊」的相對剝奪感。