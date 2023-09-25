她倆為中國奪首金 雙手的繭上熱搜

鄒佳琪、邱秀萍奪金。（新華社）

在杭州亞運 賽事中，為中國代表團奪下首枚金牌，也是杭州亞運開賽後首枚金牌的選手，是參加賽艇女子輕量級雙人雙槳項目的鄒佳琪和搭檔邱秀萍。昨天衝上微博熱搜的，除了兩個20多歲女孩的優異表現外，還有她們長滿老繭的雙手，鄒佳琪的手掌心還有血泡，她們說：「這些傷痕，都是榮譽的象徵」，讓全網心疼。

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綜合新華社、潮新聞報導，9月24日，鄒佳琪和邱秀萍在女子輕量級雙人雙槳決賽，以領先第二名9秒71的成績奪冠。觀眾們在她們離終點線還有十幾米時，就提前開始歡呼，她們兩人的神經卻緊繃到了最後一秒。

「教練今天專門告訴我們，不管是領先還是落後，沒有到終點的那一刻都不要放棄，要全力以赴去划好每一槳。」24歲的邱秀萍說，「直到過了終點，我們才真正把心放下來。」

杭州亞運是22歲鄒佳琪首次征戰亞運賽場。身高一米七五的鄒佳琪集耐力、爆發力於一身，所向披靡。鄒佳琪在小學四年級就被賽艇隊教練選中，父母擔心她吃苦，鄒佳琪堅定地說：「我想去！我不怕吃苦！」自開始訓練後，她的手心總是布滿了各種各樣的傷痕，老繭長了一層又一層，血泡破了又磨出新的來。「這些傷痕，都是榮譽的象徵。」鄒佳琪說。

鄒佳琪的手上全是繭和血泡。（取材自潮新聞）

鄒佳琪的父親很心疼女兒，「完全不像個『00後』小女生的手。」但出身軍人的他也鼓勵女兒，「要堅強，流血流汗不流淚。」

邱秀萍1999年出生，廣東南雄坪田人，初中時就讀於南雄實驗中學，由於體育天賦很強，在2012年進入市隊， 2017年就在賽艇世錦賽獲得女子四人雙槳2公里第九名，2021年先後奪得全運會，亞錦賽的冠軍，並在世界盃 中奪得銀牌。

據海看快訊報導，本次來到亞運村，邱秀萍寫下了願天黑有燈，下雨有傘，所求皆所願，如今她真的如願收穫了亞運冠軍，但其實她也是在父親的支持下才走到如今，每當她遇到挫折父親總會跟她說，給你取名為邱秀萍，就希望你是優秀萍。