她倆為中國奪首金 雙手的繭上熱搜
在杭州亞運賽事中，為中國代表團奪下首枚金牌，也是杭州亞運開賽後首枚金牌的選手，是參加賽艇女子輕量級雙人雙槳項目的鄒佳琪和搭檔邱秀萍。昨天衝上微博熱搜的，除了兩個20多歲女孩的優異表現外，還有她們長滿老繭的雙手，鄒佳琪的手掌心還有血泡，她們說：「這些傷痕，都是榮譽的象徵」，讓全網心疼。
來源：YouTube
綜合新華社、潮新聞報導，9月24日，鄒佳琪和邱秀萍在女子輕量級雙人雙槳決賽，以領先第二名9秒71的成績奪冠。觀眾們在她們離終點線還有十幾米時，就提前開始歡呼，她們兩人的神經卻緊繃到了最後一秒。
「教練今天專門告訴我們，不管是領先還是落後，沒有到終點的那一刻都不要放棄，要全力以赴去划好每一槳。」24歲的邱秀萍說，「直到過了終點，我們才真正把心放下來。」
杭州亞運是22歲鄒佳琪首次征戰亞運賽場。身高一米七五的鄒佳琪集耐力、爆發力於一身，所向披靡。鄒佳琪在小學四年級就被賽艇隊教練選中，父母擔心她吃苦，鄒佳琪堅定地說：「我想去！我不怕吃苦！」自開始訓練後，她的手心總是布滿了各種各樣的傷痕，老繭長了一層又一層，血泡破了又磨出新的來。「這些傷痕，都是榮譽的象徵。」鄒佳琪說。
鄒佳琪的父親很心疼女兒，「完全不像個『00後』小女生的手。」但出身軍人的他也鼓勵女兒，「要堅強，流血流汗不流淚。」
邱秀萍1999年出生，廣東南雄坪田人，初中時就讀於南雄實驗中學，由於體育天賦很強，在2012年進入市隊， 2017年就在賽艇世錦賽獲得女子四人雙槳2公里第九名，2021年先後奪得全運會，亞錦賽的冠軍，並在世界盃中奪得銀牌。
據海看快訊報導，本次來到亞運村，邱秀萍寫下了願天黑有燈，下雨有傘，所求皆所願，如今她真的如願收穫了亞運冠軍，但其實她也是在父親的支持下才走到如今，每當她遇到挫折父親總會跟她說，給你取名為邱秀萍，就希望你是優秀萍。
鄒佳琪和邱秀萍在不到一個月內接連拿到巴黎奧運參賽資格和亞運冠軍。杭州的比賽剛結束，她們已將目光投向了下一個賽場，期待在巴黎「走向最高領獎台」。
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