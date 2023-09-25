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百米自由式奪金牌 溫州男孩成新飛魚

中國新聞組／杭州25日電
中國選手潘展樂24日在100米自由泳以46秒97的成績獲得冠軍並創造新的亞洲紀錄。（ 新華社）
中國選手潘展樂24日在100米自由泳以46秒97的成績獲得冠軍並創造新的亞洲紀錄。（ 新華社）

19歲的溫籍選手潘展樂24日在杭州亞運會的「百米飛魚」大戰中，以46秒97打破亞洲紀錄，勇奪男子100公尺自由式金牌。

來源：YouTube

潮新聞報導，出生於2004年的潘展樂，四歲半時就因良好的綜合身體素質，被溫州市少年游泳學校招入選苗班，在葉信教練的指導下，開啟了「飛魚」人生。2011年9月，潘展樂被送到溫州體校，師事王士教練。

據報導，王士記憶中的小展樂，對游泳有著濃厚的興趣和熱情。「他從小就喜歡游泳，並把游泳當成了唯一樂趣，」王士說，當游泳隊中有人表現不好，教練往往會加大訓練量，但王士對潘展樂的「手段」恰恰相反，「我就罰他不能下水，反而覺得特別難受。」

王士說，「從12歲進入省隊，到打破亞洲紀錄，過去6年多時間裡，他是用汗水澆灌了夢想。」

正如潘展樂之前接受採訪說：「紀錄就是用來打破的。」今年5月1日，在「韻味杭州」2023年全國游泳冠軍賽男子100米自由泳決賽中，他以47秒22打破了亞洲紀錄，驚艷了泳池。昨晚，又是在這一片泳池，他又刷新了亞洲成績。46秒97，這是一個在男子100公尺自由式領域中極具競爭力的數字。這項成績超過了東京奧運美國選手德雷斯爾奪冠的成績，也是本季世界最佳成績。

中國選手潘展樂24日在100米自由泳以46秒97的成績獲得冠軍並創造新的亞洲紀錄...
中國選手潘展樂24日在100米自由泳以46秒97的成績獲得冠軍並創造新的亞洲紀錄。（ 新華社）

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