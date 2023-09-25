中「核酸大王」沒賺夠？ 轉進這個市場 網嘲：捅完嗓子捅胃

核子基因創始人張核子。(取材自核子基因集團公眾號)

「核酸大王」張核子再度瞄準新風口，這一次準備跨足預製菜產業。據報導，張核子欲透過一家農業科技公司，打造一套完整的預製菜上下游產業鏈，進軍估計可達兆級市場的預製菜產業。消息傳出引發不少網民嘲諷：「捅完嗓子捅胃」，並質疑張核子賺完了核酸再來賺預製菜，「靠山太強大了，哪家家裡有國正同志 的三代啊？」

來源：YouTube

藍鯨財經報導， 曾經一手締造核酸帝國的張核子，在醫學檢測 生意後，將手伸向了預製菜賽道。天眼查顯示，2023年5月22日成立的武漢 核子農業科技有限公司，註冊資本500萬（人民幣，下同，約68.56萬美元），法定代表人為廖磊。該公司由張核子擔任實控人的深圳市核子基因科技有限公司百分百控股。

經營範圍方面，武漢核子農業科技涉及穀物種植，農業科學研究與試驗發展，農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏，食用農產品初步加工等業務。今年8月7日，該公司申請註冊了名為「九谷益聖」的商標，分類為「方便食品」，商品主要包括方便米飯等預製菜範疇。

市場人士認為，由此來看，從農產品生產到加工、儲藏、運輸、銷售，張核子欲透過一家農業科技公司打造一套完整的預製菜上下游產業鏈。張核子加入後，預製菜賽道或將迎來更加激烈的競爭。

因核酸結果造假事件，去年底張核子被推上風口浪尖，背後的核酸檢測帝國也浮出水面。而張核子又將目標瞄準預製菜市場的原因有兩個。一是市場前景，估計中國預製菜市場到2026年可達1兆720億，而目前國內預製菜滲透率僅10%到15%，仍有較大的擴容空間；二是預製菜利潤可觀等特點，可幫助公司實現穩定獲利。

張核子的動向消息傳出後，引來大批網民嘲諷：「捅完嗓子捅胃」，「他一個人富了搞死一大片」，「錢賺不完的，留點給別人吧」，「他哪是瞄準新風口，他是能夠左右下一個風口而已」；不少網民質疑他的背景：「這個人是誰的孩子？後台太厲害了」，「預製菜近來進了校園，只要是能利用公共權利的地方他都能出現」，「這是家裡有國正同志啊」。