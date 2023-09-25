經濟疲軟、收入減…中國投資客紛紛出脫海外房產變現
中國經濟高速發展期間，不少富人及中產階級曾大舉購買海外房產，作為投資或棲身之用。但港媒報導，在中國經濟衰退損及財務下，這些人士近來紛紛出脫他們投資的海外房產，以彌補在國內的損失。
中央社引述香港南華早報報導，2017至2018年間，廣東的海外房產仲介業者姚先生曾為不少中國投資人在泰國大舉購買公寓。如今，他卻在幫200多名以中產家庭為主的中國買家，出售泰國的房產。
姚先生表示，在泰國買房的投資人，多數是中國二線城市的普通中產階級家庭，主要從事旅遊、出口和服務業。但自新冠疫情以來，這些投資人的收入大減，而手上的國內房產市值也同步下降。
他指出，這些中產階級投資人中，一部分已經無力持有海外房產投資，他們迫切需要現金解決其自身的財務問題。
但姚先生說，為這些海外房產找到新的買家並不容易。
根據報導，自2010年中期起，泰國、馬來西亞、越南乃至日本的公寓，在中國成為熱門投資標的，吸引渴望在海外投資和生活的中國中產階級購置。但近年，除了中國投資人自身財務出問題外，這些這些房產正面臨跌價所產生的虧損。中國龍頭房產商碧桂園在馬來西亞柔佛州耗費鉅資興建的「森林城市」，就是一例。
在「森林城市」買房的中國投資者李小姐表示，當地規劃供70萬人居住，但現在居住的卻不到1%，看起來更像是一座「鬼城」，建商承諾的繁華住宅和商業區並未成形，街上、商店和屋子裡空無一人。
李小姐指出，「森林城市」的房價從每平方公尺人民幣1.8萬元跌到了6000元，許多人都想出脫解套。然而，除非能找到中國買家，否則當地人和他國買家都對「森林城市」不感興趣。
除了東南亞，投資日本房產的中國投資人也蒙受損失。業界人士表示，像是投資日本民宿者就是一例，原因是中國的遊客還沒有回流日本。
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