我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜走價值150萬佛像 小偷身分動機成謎 監控全錄

馬克宏：召回駐尼日大使並將撤離1500名法軍

中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

中央社／台北24日電
中國媒體報導日前在中國─東協博覽會上，汶萊騏驥航空與中國商飛簽署20億美元的合約，其中包含15架C919訂單。這是C919的海外首單。（中新社）
中國媒體報導日前在中國─東協博覽會上，汶萊騏驥航空與中國商飛簽署20億美元的合約，其中包含15架C919訂單。這是C919的海外首單。（中新社）

中國媒體今天報導，中國國產客機C919首度獲得國外航空公司訂單，買家為汶萊騏驥航空（GallopAir），共採購15架。騏驥航空還同時採購15架同為中國國產的ARJ-21型機，是ARJ-21的第2筆國外訂單。

中國科技媒體IT之家報導，騏驥航空是在廣西南寧舉行的第20屆中國－東協博覽會上，簽署上述30架客機的採購意向書，總額為20億美元。

根據報導，騏驥航空將因此成為全球第1家以中國國產大型客機作為首航機型的外國航空公司。而由於騏驥航空採購的ARJ-21型機涵蓋商務機、貨機及醫療機，使其同時成為ARJ-21貨機的第1個國外用戶，以及中國製醫療機的第1個國外用戶。

報導指出，騏驥航空購買的這30架中國民航機，還需經過汶萊民航局的型號認證程序。一旦獲得認證批准，就將開始執行交機程序，預定2024年第3季開始投入航班營運。

報導引述公開資料顯示，騏驥航空是在2021年10月在新加坡註冊成立，總部位在汶萊，將成為繼汶萊皇家航空之後，第2家總部設在汶萊的航空公司。未來計劃開闢往來汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓等東協國家的航線。

根據中國官方數據，C919已獲得中國國內1061架的確認或意向訂單，但目前僅交機2架。而C919先前曾獲得美國奇異航機租賃公司（GECAS）的租賃用機訂單。

此外，中國官方曾聲稱C919接獲「德國普仁航空」和「泰國都市航空」的訂單，但這2家都是中資航空公司，且如今已呈停擺及結束營運狀態。

新加坡 皇家 奇異

上一則

杭州亞運／獎牌多到櫃子裝不下 中國「蝶后」張雨霏目標7金

延伸閱讀

花蓮拚觀光 推國際包機邀10家航空踩線

花蓮拚觀光 推國際包機邀10家航空踩線
我不後悔(下)

我不後悔(下)
榮景無助獲利 廉航另尋財路

榮景無助獲利 廉航另尋財路
行李延誤損毀賠多少？ 港：航空公司相差近4倍

行李延誤損毀賠多少？ 港：航空公司相差近4倍

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過