中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

中國媒體報導日前在中國─東協博覽會上，汶萊騏驥航空與中國商飛簽署20億美元的合約，其中包含15架C919訂單。這是C919的海外首單。（中新社）

中國媒體今天報導，中國國產客機C919首度獲得國外航空公司訂單，買家為汶萊騏驥航空（GallopAir），共採購15架。騏驥航空還同時採購15架同為中國國產的ARJ-21型機，是ARJ-21的第2筆國外訂單。

中國科技媒體IT之家報導，騏驥航空是在廣西南寧舉行的第20屆中國－東協博覽會上，簽署上述30架客機的採購意向書，總額為20億美元。

根據報導，騏驥航空將因此成為全球第1家以中國國產大型客機作為首航機型的外國航空公司。而由於騏驥航空採購的ARJ-21型機涵蓋商務機、貨機及醫療機，使其同時成為ARJ-21貨機的第1個國外用戶，以及中國製醫療機的第1個國外用戶。

報導指出，騏驥航空購買的這30架中國民航機，還需經過汶萊民航局的型號認證程序。一旦獲得認證批准，就將開始執行交機程序，預定2024年第3季開始投入航班營運。

報導引述公開資料顯示，騏驥航空是在2021年10月在新加坡 註冊成立，總部位在汶萊，將成為繼汶萊皇家 航空之後，第2家總部設在汶萊的航空公司。未來計劃開闢往來汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓等東協國家的航線。

根據中國官方數據，C919已獲得中國國內1061架的確認或意向訂單，但目前僅交機2架。而C919先前曾獲得美國奇異 航機租賃公司（GECAS）的租賃用機訂單。

此外，中國官方曾聲稱C919接獲「德國普仁航空」和「泰國都市航空」的訂單，但這2家都是中資航空公司，且如今已呈停擺及結束營運狀態。