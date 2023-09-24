杭州亞運／獎牌多到櫃子裝不下 中國「蝶后」張雨霏目標7金

杭州亞運會游泳比賽女子200米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏以2分05秒57的成績獲得冠軍。(新華社)

24日晚，在杭州亞運 游泳女子200米蝶泳決賽中，張雨霏以2分05秒57打破亞運紀錄的成績成功衛冕，為中國泳軍摘得本屆賽事首金。

這枚金牌只是張雨霏在本屆亞運攬金之路的開端。事實上，賽前她就給自己設下了「大目標」：在杭州亞運收穫7金，拿下本屆亞運「最有價值運動員 」。

這一目標體現了中國「蝶后」期待更多突破的決心。經歷東京奧運 後的短暫低潮，邁入2023年的張雨霏逐漸在比賽中大展身手。福岡世錦賽，張雨霏收穫2金1銀2銅，在女子100米蝶泳中以56秒12打破世錦賽紀錄奪冠，收穫了一枚成色十足的金牌。

這是張雨霏在世錦賽上取得的首枚個人項目金牌，不僅檢驗了她在心態調整、技術改進方面的努力成果，也讓一顆「超越自我」的種子在她心中發芽。

杭州亞運會游泳比賽女子200米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏以2分05秒57的成績獲得冠軍。(新華社)

從福岡世錦賽歸來，張雨霏在賽場上愈發遊刃有餘。轉戰大運會賽場，她九戰九捷，賽後張雨霏關於「獎牌多到櫃子裝不下」的調侃一度登上熱搜，她也坦言能開始安心接受外界給她冠上的「蝶后」稱號。

當出征亞運的號角吹響，張雨霏展現出十足底氣。對於將參加的首個項目，張雨霏給出了自己的解讀：「200米蝶泳項目，最大的對手是自己。因為200米蝶泳我的水平很穩定，只要游出自己的成績，就沒有人能贏得了我。」

比賽發展果然如張雨霏所料。24日的亞運女子200米蝶泳預賽，張雨霏以領先第二名3秒29的巨大優勢晉級。決賽張雨霏出發反應迅速，一路領先，在全場觀眾的呐喊聲中順利奪冠。

杭州亞運游泳女子4x100米自由泳接力決賽中，中國隊以3分33秒96的成績獲得冠軍並創造新的亞運會紀錄。中國隊選手張雨霏在頒獎儀式後。(新華社)

本場決賽中，張雨霏已經成為年齡最大的選手，但她並沒有因此太多焦慮。她在賽後記者會上直言，隨著年齡增長，心理承受能力和成熟度相比之前有很大提高，年輕時不知道自己會走到哪一步，拿到奧運冠軍後，前進的每一步都是在邁向更高的「台階」。

從歷史和項目特點看，游泳本就是亞運賽場最有可能產生「多金王」的項目之一。按照比賽安排，張雨霏在本次亞運將參加7個小項的角逐。

從200米蝶泳開始，張雨霏踏上了亞運奪金之旅，女子4x100米自由泳接力決賽中，張雨霏攜手隊友奪冠，收穫了個人第二金。在外界看來，中國「蝶后」報名的多個項目的金牌歸屬已無太多懸念。在名為超越的較量中，張雨霏勢必向既定目標發起衝擊，期待成為更好的自己。