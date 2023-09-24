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給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

華為產品註冊有學問 幾乎包下這本書

中國新聞組／北京24日電
華為鴻蒙（HarmonyOS）系統受到大廠及初創公司喜愛。（中通社）
華為鴻蒙（HarmonyOS）系統受到大廠及初創公司喜愛。（中通社）

近年，代表中國最高科研技術的各領域成果展示，曾數度以古典式的命名引人讚歎。如中國量子電腦「九章」、航太領域的探月計畫「嫦娥」、太陽監測衛星計畫「夸父」、中國自主研發的衛星導航系統「北斗」。寓意古老傳說依托科技進步一一實現。

財聯社報導，這項科技產物命名的風潮也為商業領域所沿用。2023年以來，中國科技企業命名之中同樣多見古典文化，如命名「八卦爐」、「天工」、「混元」的AI大模型，或是命名為「楊戩」的車載光達晶片

事實上，在中式命名方面遙遙領先的科技企業，還有市場近期關注的焦點--華為

華為日前開賣新手機Mate60pro系列，搭載的作業系統是已迭代至4.0代的鴻蒙HarmonyOS。早在華為鴻蒙系統最初發布時，有社交平台部落客發表感嘆：「已有鴻蒙，即將盤古開天地。」隨後有網友紛紛留言：「鴻蒙未判，混沌初開。好名字！」

鴻蒙操作系統的命名來自古代神話裡宇宙時空等一切概念的起源，自發布鴻蒙系統後，華為布局萬物互聯的戰略均圍繞其展開。華為還曾註冊過各種與中國傳統文化中神話傳說、歷史名人、良好寓意相關的商標名稱，分別用於軟體、硬體各領域的產品命名。

除鴻蒙之外，華為也註冊過各種與中國傳統文化中神話傳說、歷史名人、良好寓意相關的商...
除鴻蒙之外，華為也註冊過各種與中國傳統文化中神話傳說、歷史名人、良好寓意相關的商標名稱，分別用於軟體、硬體各領域的產品命名。（財聯社）

以下為市場較為耳熟能詳的產品命名：

程式語言命名倉頡，是古代傳說中造字者；以五嶽中的泰山命名伺服器平台，寓意穩定。

觀察華為的硬體產品命名規則，伺服器晶片鰺鵬、5G晶片巴龍、行動終端晶片麒麟、智慧顯示晶片鴻鵠以及未列出的乘黃、青鳥、當康、靈豸、饕餮、畢文等均出自於「山海經」所描述的上古異獸。

有網友感慨：華為幾乎把整本山海經註冊了。

華為 晶片 八卦

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