十一長假鐵路一票難求 「加速包」應運而生旅客加價搶

今年十一假期長達八天，民眾出行需求火熱，國鐵集團發布數據顯示，9月13日至22日已發售火車票近2億張。(中新社)

今年中秋十一假期達八天，預期將成為近年最火「十一」，熱門時段火車及高鐵票一票難求。國鐵集團表示，9月13日至22日，鐵路已累計發售車票近2億張；其中的9月22日售票量達2695.2萬張，再創單日售票量歷史新高。民眾嘆這是「最難搶票黃金周」，有人提交10個候補需求都沒買到。儘管國鐵表示各平台出售的搶票「加速包」不具優先購票權，仍有大批民眾購買一試。

紅星新聞報導，今年的10月6日是十一假期的最後一天，當日的火車票也已在9月22日開始販售。許多熱門線路上的車票在放票後不久即顯示已無餘票，不過還是可以透過候補的方式進行「撿漏」。中國國家鐵路集團有限公司相關負責人先前表示，候補兌現成功率達可以達到75%以上。不過也有部分沒有買票的人表示，已經透過在旅遊平台或搶票App 上加價購買「加速包」。

北京 市民蔡先生今年十一假期一家三口打算去西安旅遊，沒有搶到9月28日的車票，只能買到了10月1日當天上午的車票，他現在傷腦筋的是一直沒能買到10月6日回程的車票，只能選擇候補「撿漏」。

他說，自己已經將10個候補需求全部在12306App上進行了提交。「不過其中一些車次已經連候補的機會都沒有了，在界面上已經沒有候補的選項了。」

根據北京日報報導，國鐵集團表示，9月22日，鐵路售票量達2695.2萬張，再創單日售票量歷史新高，9月13日至22日，鐵路已累計發售車票1.99億張。國鐵集團客運部負責人說，鐵路售票量再創歷史新高，主要是9月22日開始發售10月6日返程高峰車票，又恰逢周末當天出行旅客增多，同時鐵路部門增開的列車車票陸續開售，客座能力進一步增加。

蔡先生再透過一款搶票App購買了高鐵搶票「加速包」，又向該平台支付了每張票加價50元的「全能搶票加速包」。「普通搶票的話就只是白天幫搶，而加價的話，我們的平台會24小時一直盯著，而且會有多人幫忙嘗試搶票。」該平台工作人員表示，不能保證百分之百的成功率。

國鐵集團客運部負責人此前表示，任何用戶沒有優先購票權，在第三方平台購買的任何價格的「加速包」，都無法實現優先購票。

據了解，現在部分出行類平台或專門的帶買票App都有代搶火車票的服務，而購買各類「加速包」可以增加搶票成功的機率，有些平台甚至聲稱，購買「加速包」後，成功率可提升到90%以上。絕大多數提供搶票「加速包」業務的平台都會標明，如果搶不到票的話可以退還所謂的購買「加速包」費用，但是如果搶票成功則不退。

一家網路企業的系統研發工程師王先生表示，他認為所謂的搶票「加速包」或許真的只是一項「智商稅」。他覺得「加速包」其實就是拿著購票者的信息去刷票而已。這其實和演唱會門票代拍一樣。