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諾貝爾文學獎將揭曉 華人作家殘雪賠率榜第一名呼聲高

中國新聞組／北京24日電
當前排在諾貝爾文學獎得獎賠率榜第一名的是華人作家殘雪。（取材自北京日報）
當前排在諾貝爾文學獎得獎賠率榜第一名的是華人作家殘雪。（取材自北京日報）

2023年度諾貝爾文學獎的評選結果將於北京時間2023年10月5日公布。每年諾獎公布前，英國專門刊登全球博彩的網站Nicer Odds也會受到關注，它代表了一部分國外讀者對作家的支持度。當前排在諾貝爾文學獎得獎賠率榜第一名的是華人作家殘雪。

極目新聞報導，殘雪近幾年是諾貝爾文學獎賠率榜的常客，湖南文藝出版社出版了許多殘雪的作品。據湖南文藝出版社消息，今年殘雪的呼聲如此之高，與殘雪的長篇小說「新世紀愛情故事」瑞典文版在瑞典面世可能也有關。「新世紀愛情故事」譯者是瑞典著名翻譯家陳安娜，她的譯本多達40多種，諾貝爾獎得主莫言主要作品的瑞典譯本便是由她完成。「新世紀愛情故事」在瑞典出版後，即掀起一波殘雪熱，瑞典多家媒體對此進行了報導。該書近日入圍瑞典最佳翻譯文學獎短名單。

殘雪稱自己的敘事風格為「靈魂文學」，她在作品中呈現出的活躍的想像和深邃的精神世界，一直是評論家關注的焦點。自2019年殘雪入榜諾爾文文學獎賠率榜，「殘雪是誰」成為當年網路推文的爆款。此後幾年，大家對殘雪的名字也越來越熟知，她的作品大量出版，許多普通讀者讀到了她的作品，殘雪也從小眾走向了大眾。

瑞典 諾貝爾獎 北京

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