我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

3年疫情 中國地方赤字增4兆 學者籲中央出手

中國新聞組／北京24日電

中國地方政府財政壓力大，有學者指出，抗疫三年直接造成的地方赤字約4兆元（人民幣，下同，約5516億美元），建議中央發行特別國債彌補這塊缺口，讓地方優先用於償還拖欠企業帳款。

財新網報導，北京清華大學經濟管理學院院長白重恩21日在長安講壇談到財政政策時，發表上述觀點。

當前各方對化解地方債務風險的討論中，一個焦點是中央救助是否會引發「道德風險」，預期一切由中央收拾善後。白重恩認為，疫情本身是不可控因素，財政減收增支是被動造成的，應該區分哪些地方赤字或債務增加是疫情帶來的，哪些是來自地方出於自身利益擴張的支出。

白重恩估算了沒有疫情發生情形下，土地財政之外的地方財政收支趨勢，將其與實際值比較，並將趨勢值之外的收入減去支出，測算結果顯示，2020年至2022年疫情直接導致的地方赤字分別為2兆758.3億元、9888.45億元、1兆1910.04億元，3年合計超過4.2兆元。

他建議把這部分由疫情直接造成的地方額外債務，用中央財力補上，並要求地方優先償還拖欠企業帳款等，「對經濟可能有比較大的幫助」。在疫情導致的地方赤字之外，還有相當部分的債務是可能存在道德風險的， 他建議透過放寬還款期限等方式，減輕償債壓力。

綜合媒體報導，今年2月，全中國31個省市區中，有22個地方披露了2022年疫情防控費用，合計為4218.88億元。白重恩近日的估算則顯示，2020年至2022年疫情直接導致的地方赤字超過4.2兆元。

疫情 北京 國債

上一則

杭州亞運香港首金 林新棟／王瑋駿雙人單槳無舵手封王

下一則

華為產品註冊有學問 幾乎包下這本書

延伸閱讀

開銷驚人 芝明年預算赤字 越境移民占1/3

開銷驚人 芝明年預算赤字 越境移民占1/3
澤倫斯基訪美之際 29共和黨議員連署信反對援烏

澤倫斯基訪美之際 29共和黨議員連署信反對援烏
前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束

前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束
紐約地鐵單日客流量破410萬 疫後新高

紐約地鐵單日客流量破410萬 疫後新高

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲