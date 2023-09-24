3年疫情 中國地方赤字增4兆 學者籲中央出手

中國地方政府財政壓力大，有學者指出，抗疫三年直接造成的地方赤字約4兆元（人民幣，下同，約5516億美元），建議中央發行特別國債 彌補這塊缺口，讓地方優先用於償還拖欠企業帳款。

財新網報導，北京 清華大學經濟管理學院院長白重恩21日在長安講壇談到財政政策時，發表上述觀點。

當前各方對化解地方債務風險的討論中，一個焦點是中央救助是否會引發「道德風險」，預期一切由中央收拾善後。白重恩認為，疫情 本身是不可控因素，財政減收增支是被動造成的，應該區分哪些地方赤字或債務增加是疫情帶來的，哪些是來自地方出於自身利益擴張的支出。

白重恩估算了沒有疫情發生情形下，土地財政之外的地方財政收支趨勢，將其與實際值比較，並將趨勢值之外的收入減去支出，測算結果顯示，2020年至2022年疫情直接導致的地方赤字分別為2兆758.3億元、9888.45億元、1兆1910.04億元，3年合計超過4.2兆元。

他建議把這部分由疫情直接造成的地方額外債務，用中央財力補上，並要求地方優先償還拖欠企業帳款等，「對經濟可能有比較大的幫助」。在疫情導致的地方赤字之外，還有相當部分的債務是可能存在道德風險的， 他建議透過放寬還款期限等方式，減輕償債壓力。

綜合媒體報導，今年2月，全中國31個省市區中，有22個地方披露了2022年疫情防控費用，合計為4218.88億元。白重恩近日的估算則顯示，2020年至2022年疫情直接導致的地方赤字超過4.2兆元。