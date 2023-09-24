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杭州迎習近平 門窗貼封條 回家報身分號碼

記者陳宥菘／綜合報導
杭州亞運23日拉開序幕，當地安保進入最高層級，杭州地鐵的廁所內，洗手台下方櫃子被貼上封條。（取材自X平台帳號「李老師不是你老師」）
杭州亞運23日拉開序幕，當地安保進入最高層級，杭州地鐵的廁所內，洗手台下方櫃子被貼上封條。（取材自X平台帳號「李老師不是你老師」）

杭州亞運23日拉開序幕，由於賽事園區已湧現大量人流，且中國國家主席習近平與多國政要出席開幕式活動，杭州全城及周邊地區交管、安保已拉升至最高層級。不過，有民眾在網上抱怨，安保措施過於嚴格，不僅門窗被貼上封條，大範圍封路、地鐵停駛導致公車塞爆，甚至路上密密麻麻全是安保人員，質疑「整個城市像個大監獄，究竟是安全還是不安全？」

據浙江新聞報導，自23日上午6時至晚間10時，地鐵6號線共25座車站暫停營運，影響廣大民眾出行方便。在23日開幕式期間，公安交管部門也在杭州奧體中心主體育場「大蓮花」周邊實施大範圍交管。

路透報導，觀禮民眾因此需要「長途跋涉」前往開幕式會場，一名杭州居民便表示，「這表明他們太緊張了，我認為我們應該有自信一點。」

交管以外，安保全面升級。根據X平台用戶「李老師不是你老師」發布的網友投稿，在公共空間部分，杭州地鐵的廁所內，洗手台下方櫃子被貼上封條。居住在杭州周邊紹興市的網友也說，早上小區就有車來宣穿「不要亂用火」。

也有網友留言表示，現在只要搭乘往杭州寧波方向的列車，不論是不是要到杭州站，只要搭乘的列車剛好有停靠杭州，都必須下車經過「二次安檢」，才能再次上車。

此外，安檢範圍甚至擴大到上海。進入上海虹橋站後，人潮會立刻被分為浙江方向與非浙江方向，隨時物品在進站前也都需要經過X光掃描機。自由亞洲電台報導，當地飯店客房通道也裝上監視器，房間的貓眼（防盜眼），也改裝成人臉辨識並與警方聯網，無論訪客、住客也都需實名登記。

也有電商透露，因為亞運，發往浙江的包裹每天都要被退回30多件，至今已損失了上千元人民幣。

甚至，民眾私領域也被納入安保範圍。「李老師不是你老師」便發布了一則圖文顯示，一扇位處高樓的窗戶被貼上封條，並寫有「亞運期間窗戶封閉」字樣。

另有民眾在小紅書上貼上一張照片，可以見到「左右開式」的窗簾中間被黏上一張貼紙，並註明「請勿開啟 護航亞運 人人有責」，截止日期一路要到10月28日。

有民眾透露，居住的小區物業近期透過訊息詢問，是否在亞運開幕式及閉幕式時，「由物業工作人員上門開啟您室內的所有的燈光」，以更好的在亞運期間，「為亞運增添一道風采」。

另外，港媒報導，奧體中心周邊23日安保嚴密，因實施道路封鎖，儼如空城。距離場館約3公里的多個小區外圍均架設起鐵欄，只留一小處入口，只有已報備的小區居民才能進入。守門的警察表示，要報身分證號碼，通過亞運安保的備案程序，「如果備案過可以查出來」。

杭州亞運23日拉開序幕，當地安保進入最高層級，高樓窗戶被貼上封條，並寫有「亞運期...
杭州亞運23日拉開序幕，當地安保進入最高層級，高樓窗戶被貼上封條，並寫有「亞運期間窗戶封閉」字樣。（取材自X平台帳號「李老師不是你老師」）

地鐵 杭州亞運 監獄

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