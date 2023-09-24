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恒大境外債重組生變 中國房地產危機恐惡化

記者陳宥菘／綜合報導

中國房地產巨頭恒大22日晚間突然公告指稱，鑑於銷售情況不如預期，有必要重新審視境外重組條款，原定於9月25日、26日的境外債重組會議將不會舉行。該公司未提及未來是否再度召開，外界認為，這一跡象表明，目前的房地產危機仍有可能惡化。

為避免破產清算，恒大很早便啟動境外債務重組，並在今年3月發布擬議的境外債務重組方案。據發行主體的不同，重組方案分成恒大協定、景程協定、天基協定。按上述方案設想，針對本金規模共約191.49億美元的境外債務，恒大將以發行新票據、債轉股等組合方式完成債務重組。

但是，初步方案流出後，正式的債權人會議卻一再延期。港媒指出，恒大債務重組方案極為複雜，除了恒大兩家境外子公司景程、天基外，恒大把債權人分作A、C類兩組。業界分析，重組方案要取得C組支持至為關鍵，因為據恒大4月時披露，C組重組支持協議僅取得30%以上債權人支持，遠低於A組重組支持協議77%以上支持率。恒大需要獲得每個債務類別超過75%的持有人的批准才能批准該計畫。

為了推進境外債務重組，今年8月18日恒大還發布公告稱，根據美國法典第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排。如今會議暫不舉行，讓恒大的未來又蒙上迷霧。

第一財經報導，IPG中國區首席經濟學家柏文喜指出，恒大是否會破產，目前無法確定，進入破產清算不僅僅是企業經營問題與法律問題，還需要考慮「保交樓」等社會問題。在「保交樓」問題沒有切實解決方案前，恒大要正式宣布進入破產程序不太現實，不過其前景確實不容樂觀。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，目前債權人的要求和實際情況差距比較大，站在投資人角度，恒大的態度可能使債務問題持續拖延，如果頻繁延遲或取消，反而會積壓矛盾，產生新問題。

另外，中國國家統計局原副局長賀鏗在2023中國實體經濟發展大會上表示，「現在房地產供應過剩，空置的房屋究竟有多少，各個專家估出來的數字相差很大，14億人可能住不完。這麼多空置房子再要大力發展房地產是不明智的，所以在這種情況之下，房地產企業必須轉型，早轉型早主動。」

恒大 重組 房地產

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