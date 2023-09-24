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奪下杭州亞運首金 中國賽艇雙花：巴黎奧運金牌是終極目標

新華社／杭州24日電
鄒佳琪（左）/邱秀萍在頒獎儀式上。（新華社）
鄒佳琪（左）/邱秀萍在頒獎儀式上。（新華社）

4日，賽艇女子輕量級雙人雙槳比賽產生了杭州亞運的首枚金牌，中國隊的鄒佳琪/邱秀萍獲得冠軍。兩位姑娘在賽後表示，亞運首金只是開始，巴黎奧運金牌是她們的終極目標。

在此前結束的2023年賽艇世錦賽上，兩人曾順利拿到巴黎奧運入場券。面對未來，邱秀萍賽後說：「這次比賽讓我們建立了更大的信心，走下領獎台，就一切歸零，我們會更加努力去訓練，去備戰，走向巴黎奧運最高領獎台是我們的終極目標。」

這是中國體育代表團連續第六次摘得亞運首金，浙江籍選手鄒佳琪賽後很是激動，她說：「我是喝富春江水長大的，在富春江上拿金牌，我非常激動。美麗的富春江是我的母親河，希望有更多的國際大賽在這裡舉辦。」鄒佳琪在小學四年級時被杭州市隊教練選中，加入杭州市水上運動中心賽艇隊集訓。

鄒佳琪（左）/邱秀萍在奪冠後慶祝。（新華社）
鄒佳琪（左）/邱秀萍在奪冠後慶祝。（新華社）

「鄒佳琪你是最棒的！」看到中國隊率先撞線，現場觀賽的鄒佳琪父親鄒來雲激動地說。她的媽媽劉麗娜則眼眶微紅，一度哽咽到說不出話：「今天真的非常緊張，能拿到這塊金牌，也是女兒一路走來最大的回報。」

1999年出生的邱秀萍來自廣東，在混合採訪區她手拿金牌，哽咽著說：「我練了有10年以上了，但這是我爸爸媽媽第一次來看我比賽，見到他們在觀眾席，我很開心，有一點感動，因為真的練了那麼多年，他們第一次來看我比賽。」

「戰時如平時，平時如戰時。」對於拿下首金，邱秀萍表示，金牌背後是一場一場比賽，一場一場訓練積累下來的，在平時的訓練中去努力就好了。

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