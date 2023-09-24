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重慶前首富尹明善 入住安養院後首現身：每天寫詩練琴

中國新聞組／北京23日電
9月22日，在自己入住的養老院舉行的長壽時代大健康論壇上，尹明善公開亮相。(取材自上游新聞)
9月22日，在自己入住的養老院舉行的長壽時代大健康論壇上，尹明善公開亮相。(取材自上游新聞)

重慶「前首富」、力帆集團創辦人尹明善入住安養院的消息最近衝上全國熱搜，引發廣大網友的關注與熱議，尹明善近日首度公開現身回應，表示入住養老院是自己深思熟慮的選擇，「養老院不是孤老院，現在自己每天閱讀、寫詩、練琴，生活很舒心」。

上游新聞報導，高齡85歲的尹明善近日在他所住養老院舉行的長壽時代大健康論壇上公開亮相，對於先前有人猜測他是不是「晚景淒涼」一事，尹明善首度現身說明，笑著回應。他說，在請保母照顧或去養老機構之間，自己也曾經反覆斟酌，結果在經過考察、試住後，才下定了決心。

「感謝大家的關心，很感動，我就是個普通的重慶人。我在80歲之後退休，剛開始也是居家養老，但慢慢發現費用也不便宜，且很多人覺得不便上門打擾，圈子慢慢地也變小了。選擇到養老機構養老，對我而言，是怎麼能生活得舒心，怎麼能得到更多尊重和方便。」尹明善說。

談到子女後代對他住進養老院的看法，他說，住進養老院後，兒子女兒都跑來看他，很多親戚開始也不理解他的選擇。「在大家傳統的觀念來看，到養老院，就是去了孤老院，但並不是。自己感覺在養老院更加舒心，天地更大。」

談到現在的生活，尹明善說，時間變多了，他每天會堅持閱讀、寫作、練琴、散步。「我從小就喜歡音樂，現在嗓子不行了不能唱歌，就練琴，每天練習5次，一次20分鐘，我還寫了很多詩，爭取馬上出一本詩集。」

據報導，尹明善更打趣地說，「打拚多辛苦啊！退休了真好。」還說原來自己是「文藝青年」，現在要做個「文藝老年」。

1938年出生的尹明善有一段傳奇人生：幼年喪父，青年入獄，47歲開始創業，62歲成為「摩托車大王」，65歲進軍汽車行業，72歲力帆上市，一度成為「重慶首富」。

養老院 退休

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