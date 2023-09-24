上海迪士尼拍遊客照賣118元 大學生告侵權

蘇州大學法學專業的王同學認為上海迪士尼在未經同意的情況下，拍攝列印照片售賣，決定訴訟權益。(取材自澎湃新聞)

蘇州大學法學專業的王同學去年和朋友一起去上海迪士尼樂園 遊玩，因上海迪士尼在未經同意的情況下拍攝列印照片售賣，王同學對這種做法並不認同，認為迪士尼此舉有侵權行為，將上海迪士尼告上法庭，要求上海迪士尼刪除拍攝的肖像並向其賠禮道歉。

澎湃新聞報導，本案9月20日開庭審理。王同學和朋友去年12月16日去上海迪士尼樂園遊玩，在創極速光輪計畫遊玩結束後，工作人員告知王同學一行，樂園拍攝了大家遊玩時的照片，可以用118元（人民幣，下同）一張的價格出售給遊客。

王同學在螢幕看到了遊客們遊玩時的抓拍照片，但他對這種做法並不認同。王同學表示，此舉暴露了自己的行蹤隱私 ，照片拍攝並沒有經過當事人允許。對此，迪士尼回覆表示，遊客在入園時已經和園方簽訂了條款須知。擔心自己照片外洩的王同學，最後花了118元買下了照片。

但回家後，王同學認為迪士尼此舉有侵權行為，於是決定訴訟權益。王同學要求上海迪士尼刪除拍攝的肖像並向其賠禮道歉，同時返還王同學用於購買照片的費用118元並承擔此案全部訴訟費用。

據報導，先前也有華東政法大學學生狀告迪士尼的案例；2019年初，上海華東政法大學大三學生小王帶零食進入上海迪士尼樂園時，被園方工作人員翻包檢查，並加以阻擋。小王認為園方制定的規則不合法，導致自己的權益受到侵犯，便將上海迪士尼告上法庭。

最終，原被告雙方達成調解協議。食品損失46.30元，迪士尼補償50元。上海迪士尼官方表態稱，將允許遊客自備食物並優化人工包檢方式。