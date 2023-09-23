家長憂食安 教育部表態：預製菜進校園 不宜推廣

大批家長擔心預製菜進入校園，改為自己送餐到校給孩子吃。（影片截圖）

「預製菜進校園」的話題受到社會廣泛關注，許多家長擔心學校的統一配餐含有預製菜，長期食用會對學生的健康不利，紛紛透過問政平台表達擔憂。對此，教育部 有關司局負責人表示，鑑於目前預製菜還沒有統一的標準體系、認證體系、追溯體係等有效監管機制，對「預製菜進校園」應持十分審慎態度，不宜推廣進校園。

新華社報導，該負責人介紹，學校食品安全和營養健康事關學生健康成長，教育部不斷加強對學校食品安全與營養健康的管理。

工人在預製菜加工車間的流水線上作業。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

該負責人指出，黨和政府高度重視學校食品安全，十分關心學生健康成長，廣大家長期望孩子在學校吃得既綠色安全又營養健康。經研究，鑑於目前預製菜還沒有統一的標準體系、認證體系、追溯體係等有效監管機制，對「預製菜進校園」應持十分審慎態度，不宜推廣進校園。

預製菜進校園引發家長擔憂。（取材自澎湃新聞）

根據食品安全法第57條規定，學校等集中用餐單位的食堂應嚴格遵守法律、法規和食品安全標準；從供餐單位訂餐的，應當從取得食品生產經營許可的企業訂購，並按照要求對訂購的食品進行查驗。供餐單位應嚴格遵守法律、法規及食品安全標準，當餐加工，確保食品安全。