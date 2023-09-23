四川一幼兒園超員被查 66童躲「小黑屋」 家長嗆集體退學

四川一幼兒園被查超員時讓60餘名學生躲房間。（取材自瀟湘晨報）

四川一幼兒園超員招生，為躲避教育局 檢查，將60餘名孩子關在小房間中，關門關燈關窗，不讓出聲。老師還跟孩子說「大野狼會來找他們」，令家長憤怒不已，要求集體退學。教育局回應，將協調公立幼兒園接收涉事幼兒園超員學生。

瀟湘晨報報導，視頻中，四川雅安滎經縣一私立幼兒園60多名學生，被關在兩位幼兒園老師的寢室。小朋友說當時「關了燈」、「很多很多很多（小朋友），全都來了，其他班的在其他老師的房間」，視頻稱老師們跟孩子說「大野狼會來找他們」，因而關門關燈關窗。

疑為學生家長的網友發文稱，該幼兒園的兩個幼小銜接班去年提前一年預留了今年的學位名額，並預收了兩班家長的定金。今年6月，在教育部 門已明確通知海丁頓幼兒園今年的學位數量下，學校仍違規招生，隱瞞並少報學位名額，導致孩子在開學後被查出嚴重超額。

文中稱，幼兒園為了躲避教育部門檢查，用零食將兩個班共66個學生帶到4樓的一個小房間，並告訴學生是在「躲貓貓」，讓小孩不要出聲，回家也不要告訴爸爸媽媽。「教育部門要求海丁頓幼兒園內部妥善處理……學校無法展行曾經開園對眾家長口頭保證的順利畢業承諾，直接替各位家長做出決定，讓兩個班的孩子集體退學」。

滎經縣教育局針對此事已介入調查處理，教育局工作人員稱，針對該園超員招生情況已責令整改並將進行處罰，並表示將協調公立幼兒園接收涉事幼兒園超員學生。學生家長稱，關於部分學生上學事宜，幼兒園與家長暫未協商一致。