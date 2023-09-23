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掛號也能包套 溫州1醫院「掛一次號管十天」 網怒：卷死醫患

中國新聞組／北京23日電
溫州市中心醫院外觀。（取材自溫度新聞）
溫州市中心醫院外觀。（取材自溫度新聞）

浙江溫州市一家醫院近日推出「一號管10日」、「一號管3日」服務。患者10天內再找同一位醫師看診，或是3天內再找同一位醫師求診配藥的，都不收掛號費。這項消息傳出後，引發中國網友兩極反應，有人大讚這新制「有良心」，也有人批這是要「卷死醫師」，網上吵翻了。

據澎湃新聞報導，自9月起，溫州市中心醫院為減輕病患看病負擔，提升就診體驗，創新服務模式，推出了「一號管10日」、「一號管3日」的就診服務。

服務內容是，看病時，醫師只做了初步診斷，沒開檢查檢驗單，患者10天內再找同一位醫師看診，不收掛號費；醫師開了檢查單但沒開藥，患者3天內再找同一位醫師求診配藥的，不收掛號費。

據介紹，為保障病人就醫的連續性，此項措施目前限於同一科室同一醫師，視情況或放寬至同一科室、不限醫師。

該院門診辦公室副主任項光博表示，「這兩種服務針對的是比較常見、要多次就診的情況。」

他表示，門診醫師看病一般有初步診斷、開檢查檢驗單、根據檢查結果開處方這幾個步驟，「我們發現，首次問診的部分患者在醫師初步診斷後會回去觀察幾天或考慮是否接受相關檢查，可能過幾天再來；也有部分患者，醫師開了檢查單，但當天無法拿到結果，還要再來就診——在以前，這兩種情況都要再次掛號。」

為減輕患者負擔、優化就醫流程，該院對上述患者再次看診時實行掛號費減免，「患者掛號、就診和以前一樣，醫院透過資訊化手段，在後台自動識別適用該政策的患者，減免掛號費。」

這項新制被報導後，不少網友點讚，認為應該全國推廣：「這應該有！掛號制度改革非常好，早就應該這樣了，全國所有的醫院都應該統一實行，也算是惠及百姓」，「早該如此。上午開個檢查，下午做完，隔天再去拿結果找醫師，不好意思先掛號」，「良心還在」，「就應該這樣，每次去醫院，沒看兩分鐘就讓你開單子做檢查，等結果出來第二天還得重新掛號」。

也有網友批評這項「掛號包套」制度是「累死醫師和患者」：「本來就人多，醫師看個驗單開藥都沒時間，你再搞這出，等於大家都不用看了」，「1號管10天，剛好碰上疑心重的人，天天回去找你，怎麼辦？不就是大家別看的意思嗎」，「卷死醫師對你們有什麼好處呢我想問」，「醫師10塊人民幣要看10天？！這年頭專業人才這麼廉價嗎？」「能別再剝削醫護了麼」。

也有網友解讀，「第二次去也是要掛號的，只是如果選的是同一科室同一醫師在支付時可以減免掛號費，每天每個醫師放出來的號數量還是一樣啊」， 「跟排隊沒關係啊，號碼一樣的掛，系統自動依規則判定免不免掛號費」。有人認為，「整得亂七八糟看病更久」，「馬上就會被叫停的」。

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