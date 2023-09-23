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奶奶級體操名將亮相杭州亞運 粉絲盼48歲「丘媽」再現傳奇

中國新聞組／杭州23日電
丘索維金娜在杭州亞運女子競技體操賽台訓練。（取材自橙柿互動都市快報）
丘索維金娜在杭州亞運女子競技體操賽台訓練。（取材自橙柿互動都市快報）

在年輕人佔絕大多數的體操賽場上，今年的杭州亞運出一位48歲高齡，堪稱奶奶級的運動員，她是烏茲別克體操名將丘索維金娜。在她近40年的體操生涯中，經歷了兩度退休，依然處於世界領先地位，「丘媽」這次也背負著粉絲的期待，在杭州亞運會體操賽場上再現傳奇。

據橙柿互動都市快報報導，9月22日，黃龍體育中心體育館迎來了杭州亞運女子競技體操賽台訓練。丘索維金娜身穿藍色體操服，剪了短髮、綁著小啾啾，出現在場上。這一次，她報名了跳馬和平衡木兩個單項，並在現場著重訓練了跳馬。而她代表的烏茲別克體操女隊只來了她一人。

丘索維金娜17歲時參加了巴塞隆納奧運會，並和隊友一起拿到了體操女團冠軍，那是她拿到的首枚奧運金牌。之後，她又連續兩次獲得體操世錦賽的獎牌。一般而言，一名出色的女子體操運動員的黃金年齡是16到20歲，丘索維金娜的第一次退休就在21歲。

然而6年後，丘索維金娜3歲的兒子阿廖沙被確診為白血病。丘索維金娜幾乎變賣了所有家產，但遠遠不夠支付高昂的醫療費用，為了賺錢給孩子治病，她復出了。

丘索維金娜在杭州亞運女子競技體操賽台訓練。（取材自橙柿互動都市快報）
丘索維金娜在杭州亞運女子競技體操賽台訓練。（取材自橙柿互動都市快報）

此後，丘索維金娜的存在，幾乎印證了「你未痊癒，我不敢老」。她被大家親切地稱為「丘媽」，不敢休息、不敢受傷、不敢生病，無限地延長自己的職業生涯。從2002年到2008年，丘索維金娜相繼征戰釜山亞運會、世界體操錦標賽、北京奧運等賽事。

丘索維金娜說，2008年的北京奧運會，是最令她難忘的一屆奧運會，這是帶給她好運的奧運會，因為她不僅贏得了一枚銀牌，還在奧運會結束後不久，迎來了兒子痊癒的好消息。

兒子血液裡的癌細胞沒有了，但丘索維金娜依然奮戰在體操場上，她選擇為自己而戰。今年6月，丘索維金娜用一枚亞洲體操錦標賽的跳馬銀牌，為自己送上生日賀禮；9月3日，在土耳其進行的國際體操聯合會挑戰杯中，她摘得一枚女子跳馬金牌。

這天訓練結束後，丘索維金娜說：「杭州是一座美麗的城市，這趟旅程非常棒。」她知道大家都喊她「丘媽」，她笑得很開心。丘媽說，她在這邊有時也會想念兒子。

奧運 杭州亞運 北京

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