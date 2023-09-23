00後本科生求職碰壁 「降學歷」才收到幾十個面試機會

有本科生求職四處碰壁，學歷改成高中後收到很多面試機會。圖為示意圖。（取材自上觀新聞）

找工作，學歷兩字是敲門磚? 然而現實中，有本科生求職四處碰壁，刻意將自己履歷裡的最高學歷改成了高中後，反而收到幾十個面試 ，才了解不少單位不願招聘本科生，因為覺得留不住。這些年輕人發現，低學歷找工作還比較容易，因此決定放下身段，即使月薪700（人民幣，下同，約95.9美元）或從實習生做起也願意。

上觀新聞報導，一位剛畢業不久的00後大學生表示，自己7月初就開始找工作，可想去的工作大多有工作經驗要求，投遞的幾百份履歷也石沉大海。他對工作的要求並不高，一個月3000元薪水也可以接受。 他甚至想好了進廠做普工，但是就連這類工作，本科畢業的他也沒找到。

他坦言，這個結果讓他覺得有些丟臉。 讀了這麼多年書，居然連工作都找不到！一氣之下，他把自己履歷裡的最高學歷改成高中，沒想到第二天打開招募軟體，竟有數十條HR發來打招呼訊息，他驚呆了。

據報導，他把自己的經驗分享到社群平台，沒想到的是，留言區竟收穫了不少共鳴。有網友回覆說，「用高中學歷找工作後，已經收到兩份offer，一個是飯店前台，一個是推廣。之前用科學歷去投人事、行政崗位都沒人搭理，現在反而比以前有更多回覆，關鍵是工資都差不多」。

一個叫「輕體力活探索聯盟」的豆瓣小組，一年不到人數已近6萬人。一群厭倦了白領生活的年輕人想靠體力找工作謀生，逃離格子間。985文科女碩士，進入新東方學習烹飪，看著自己切出的接近透明的蘿蔔片，突然有了把生活握在手中的實在感。31歲985碩士畢業生小菠蘿，從大廠裸辭，到花店上班。

根據招聘網站發布的《2023大學生就業 力調查報告》，本科生的處境最為尷尬：對學歷門檻要求高的崗位不如碩博生吃香；對實際操作要求高的崗位，又沒有大專生來得技能對口。 因此，夾縫生存的本科生，獲得Offer的比率同時低於碩博和大專畢業生。

楊彪來自鹽城明達學院，專業是應用電子。 楊彪說他在校期間考到了電子產品裝接、維修電工中階、網路管理等證書，但這些證書在招募單位眼裡沒什麼分量，都要求有經驗。 「原來我對薪水的預期在1000元，跑完今天的招聘會700元的工作我也幹，要學著從最底層幹起來。」

除了改低學歷，也有人直接高學歷「低就業」，例如「博士碩士扎推就業小縣城」。