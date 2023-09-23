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95後小伙不靠學歷 網店每天只開2小時 月入5萬

中國新聞組／北京23日電
不靠學歷不靠人脈，98年小伙每天2小時開網店月入5萬。（視頻截圖）
不靠學歷不靠人脈，98年小伙每天2小時開網店月入5萬。（視頻截圖）

河南鄭州一名小伙子不靠學歷不靠人脈，就靠每天2小時開店就月入5萬（人民幣，下同，約6851美元），收入是全職工作的2倍。

河南商報報導，1998年出生的小吳，4年前剛畢業時，找工作特別難，面試很多都沒留下來，在一個朋友推薦下做了電商助理，一路勤學苦練後，決定兼職創業，開一家自己的小店。

據報導，小吳表示，「我賣的是洗潔精這類消耗品，老顧客越來越多，還有大公司採購，每天只花兩個小時的時間在店鋪其實還挺省心的，別人下班休息娛樂的時間，我都用來打理自己的店。電商這個行業真的很友好，門檻沒那麼高，所以我們這種缺少高學歷的人來說，只要肯下功夫，就有比較大的收穫，現在已經實現工作自由了。」

有網友表示，「人有多大膽、地有多大產。但不是所有人都有他這個頭腦的，所以我很羨慕他，但不嫉妒，因為我沒有這個能力。說來也挺諷刺的，今天早上還看到有女生考研考編失敗卻也花費了生命中寶貴的五年……」

也有網友分享，「我以前在一家很大的物流公司幹過。有時候會有一些遲到的，沒人要的。或者淋了雨損壞了一部分的貨，我們公司就想自己開個網店賣，反正結果就是開了大半年，根本沒生意。主要靠低價傾銷給我們這些員工。反正員工上千人，賣很快。」

河南 電商 面試

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