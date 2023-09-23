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「我幫全村老人 拍好遺照」小伙：村裡老人基本上都來了

中國新聞組／北京23日電
小伙為老人拍遺照。（取材自央視網）
小伙為老人拍遺照。（取材自央視網）

一則名為「我幫全村的老人，拍好了遺照」的短片前陣子登上熱搜，播放量超250萬次。影片中拍攝的14位主人，年紀最大的今年已經83歲，最小的只有50歲。他們精心打扮過後，坐在影片拍攝者吳木良在村口臨時搭建的紅色背景板前，希望在鏡頭裡留下自己最美的樣子。

來源：YouTube

極目新聞報導，從去年開始，吳木良回到了家鄉和奶奶生活在一起，平時也會在網路上記錄自己和奶奶的生活日常。這次幫全村老人拍遺照的想法，是受到了奶奶的啟發。

央視網報導，前不久的某一天，奶奶忽然問吳木良，平時老拿著相機對著她拍來拍去，有沒有合適的照片可以洗出來，以後用得到。聽到奶奶的提議，吳木良先是有點難過，回來的這段時間，村子裡先後有幾位老人家離去。或是出於忌諱，或是單純忘了，很多老人生前沒有拍遺照的習慣，過世後只能用身分證上的照片，或是從生活照中摳下來對付用用。

吳木良說，「爺爺離世的時候我還小，全家人都找不出爺爺的照片，於是爺爺就沒有遺照。去年，我突然在個人空間裡翻到一張爺爺的照片，拿給奶奶看，奶奶已經完全忘記了爺爺的樣子，她看到手機裡的照片時，沒有激動流淚，只是盯著照片看了半天，好像重新再見他一樣」。

吳木良說，這樣一想，幫奶奶拍一張正式、好看的照片作為遺照，確實有必要。吳木良準備好拍攝的設備，還給奶奶買來了染髮膏，畢竟這張照片今後將是老人留在子孫心中的形象，一定要記錄下他們最好的精神面貌。

據報導，拍完照，奶奶邀請隔壁的老人家也來拍一張，後來乾脆去村口，把村裡的老人都叫來拍，人多就不會害羞了，吳木良表示，「一開始我還擔心叫他們來拍這種照片可能會有點冒犯，但那些老人家其實都挺樂意的」。

在村口架好設備後，村裡的老人也基本上都來了，有十多位。他們聚在一起，氣氛沒有想像中的沉悶，反而是有說有笑，你笑我沒了牙，我調侃你不剩幾根頭髮。拍攝的過程很長，大多數時間都是在等他們梳妝打扮，老人家大都耳背，吳木良便大聲吆喝著「背挺直」、「笑一個」，有的爺爺奶奶還會互相整理頭髮，努力讓自己在鏡頭前呈現最好的儀態。

報導指出，為活人拍遺照在許多人看來都是一件新鮮事，也許是受傳統觀念、地域風俗的影響，部分人會感到忌諱。但事實上，拍遺照的做法引來網友關注的同時，也獲得了大量點讚。網友紛紛留言，「面對死亡，才能更能理解生命的意義」、「這件事很有意義」，大家紛紛表達對生命、死亡的感悟。

對於任何人來講，死亡都是不得不面臨的事情，尤其是老年人，更是如此。有網友說，「自己的奶奶就是當年突然走了，沒有拍下遺照，很是遺憾。」在尚且能夠自主活動、開開心心的日子裡，記錄下來，作為華麗一生的謝幕照，何嘗不是一件有意義的事。

老人們紛紛上前想看看自己的照片拍得如何。（取材自央視網）
老人們紛紛上前想看看自己的照片拍得如何。（取材自央視網）

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