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情緒淡定長相呆萌 水豚成社群平台新晉網紅

中國新聞組／北京23日電
可愛的水豚。(取材自現代快報)
可愛的水豚。(取材自現代快報)

聽到「卡皮巴拉」這四個字，許多網友都會不由想到那段頗具「魔性」的旋律，因為「Capybara」這首曲子輕快的節奏，與水豚悠閒自得、與世無爭的性格非常契合，「卡皮巴拉」在中國成為許多人對水豚的代稱。近期水豚在網路爆火，也衍生出許多周邊產品。

來源：YouTube

現代快報報導，水豚是囓齒目水豚科哺乳動物，全身覆蓋著灰黃色的短毛，有著圓圓的小耳朵和黑色的小眼睛。吻粗短，前端呈截形，所以鼻孔非常顯眼，讓這張憨厚的臉更顯得呆萌。至於為何水豚火出圈，最大的萌點在於水豚對其他動物的「招惹」都顯得非常淡定，情緒穩定往往不會作出反擊，大部分時候不太搭理對方。

在水豚頭上放了瓶礦泉水，牠也非常淡定。(取材自現代快報)
在水豚頭上放了瓶礦泉水，牠也非常淡定。(取材自現代快報)

就算被鵜鶘當作食物「欺負」，短胖的身體被幾隻大嘴夾住，水豚也無動於衷，水豚似乎能與動物們輕易地變成好朋友，不管周圍發生什麼樣的變化，牠們都能適應，即使你在牠的頭頂放橘子、放礦泉水瓶、放葉子，牠都完全不抗拒，自顧自地繼續看風景。

據報導，這樣可愛的習性也讓許多網友紛紛討論，不少人調侃要加入「豚門」，學習水豚強大的內心承受能力和寬廣的胸襟。「好喜歡水豚穩定的精神狀態」，「荒謬型冷靜，今天我被確診為水豚了」。

可愛的水豚。(取材自現代快報)
可愛的水豚。(取材自現代快報)

不只微信等社交平台上出現了許多水豚的系列表情包，水豚相關的抱枕、玩偶等周邊產品也很受歡迎，在網路搜尋水豚相關產品，還能看到許多富有新意的設計，零錢包、筆袋、背包等等，商品單價一般不超過百元，主打一個低價親人屬性。

南通森林野生動物園的專職飼養員程嬌表示，其實水豚只是動作比較遲緩，反應並不慢，牠沒有主動攻擊性，對陌生人也不會畏懼，也願意與人類互動。

程嬌還介紹，水豚以草食為主，飼養員會給餵牠們吃蘋果，以及手工客製的奶粉、玉米粉、雞蛋、白糖等食材做成的窩窩頭，來增加營養。來自遙遠的南美洲，但非常適應江蘇一帶的氣候。不過水豚雖然可愛，但不建議私人飼養，因為牠屬於外來物種，引進時需要辦理一系列比較繁瑣的手續，對於飼養環境和條件的要求都比較高。

網路上的水豚周邊產品。(取材自現代快報)
網路上的水豚周邊產品。(取材自現代快報)

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