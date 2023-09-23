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新疆庫車1隻雪豹下山覓食 與6隻牧羊犬對峙3分鐘

中國新聞組／北京23日電
庫車一隻雪豹與6隻牧羊犬對峙。（取材自天山網）
庫車一隻雪豹與6隻牧羊犬對峙。（取材自天山網）

近日在新疆庫車市阿格鄉北山村附近，一隻雪豹下山覓食溜進放牧區，被6隻牧羊犬發現，擋住去路，狗狗完全不怕「雪山之王」，雙方對峙3分鐘，雪豹自知「狗多勢眾」，隨即離去，這場驚險場面被前來看羊的牧民拍下，近日並衝上了微博熱搜。

據新華社報導，視訊中的這隻成年雪豹當時以1抵6，頻頻作勢撲向牧羊犬，並不斷伸出豹爪攻擊，呈現戰鬥狀態，齜牙裂嘴，數度猛衝向前，狗狗們緊守防線，一起擠在小路上不斷叫囂，奮力擋住雪豹，雙方僵持3分鐘，雪豹終於一步步後退離去。

來源：YouTube

視訊中驚險畫面也引起網友討論，紛紛留言：「雪豹：你們6個給我等著」、「屬於人仗狗勢了」、「拍視頻的膽大」、「猛虎難敵群狼，雪豹不敵牧羊犬」、「牧羊犬：你要單挑還是群毆？」、「豹落平陽被犬欺」。

聯合考察組在新疆天山主峰托木爾峰地區拍攝的雪豹。（取材自天山網）
聯合考察組在新疆天山主峰托木爾峰地區拍攝的雪豹。（取材自天山網）

雪豹屬於國家一級保護動物，據了解，中國西部是世界雪豹最集中的分布區域，數量佔全球總數的60%以上，而新疆是其核心分布區，目前新疆的雪豹數量已經超過1200隻。中國科學院新疆生態專家馬鳴表示，透過多年的保護，雪豹的數量正在緩慢上升，近幾年常見其蹤跡。

據報導，除了人跡罕至的密林深處紅外線相機記錄雪豹外，近年來還有很多牧民、網友也拍攝到雪豹下山覓食時的畫面。今年4月，在烏蘇市塔布勒合特鄉，就出現一隻雪豹闖進羊圈，隨後逃離被拍到。

庫車一隻雪豹下山覓食，與6隻牧羊犬對峙3分鐘。（取材自天山網）
庫車一隻雪豹下山覓食，與6隻牧羊犬對峙3分鐘。（取材自天山網）

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