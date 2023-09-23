華為商用5.5G全套網路設備 明年推出

華為商用5.5G設備，將於明年推出。(視頻截圖)

華為 無線產品線5.5G 領域總裁高全中表示，5G-A（5.5G）已完成關鍵技術創新和驗證，以及「五聯一感」的業務應用驗證，即將進入商用部署階段，華為將於2024年推出商用的5.5G全套網路設備。

快科技報導，高全中在由中國工信部於山東青島主辦的「5G與下一代行動通訊技術發展」論壇上表示，經過三年發展，5.5G技術與場景探索已逐步成熟。他提到，5.5G上下行速率、延遲、確定性體驗等傳統網路能力實現十倍提升，同時引入了無源物聯、通感一體等新技術新能力，實現與算力網路的深度融合，5.5G正走向商用部署階段。

華為與中國、中東、歐洲等全球營運商已成功展開5.5G技術和應用場景的驗證，並將5.5G的產業方向收斂為6個賽道，稱為「五聯一感」，即聯人、聯物、聯家、聯車、聯行業和通感。

聯人方面，指的是5.5G支持移動互聯網3D化升級，人聯業務已演進到3D化沉浸式體驗階段，像是裸眼3D的PAD、手機終端，Vision Pro等XR終端發布，豐富了3D終端生態。

曾有媒體評論指出，華為雖受歐美西方國家抵制，但仍在5G設備市占率居首位，並持續往5.5G技術邁進，預計布局全球29個區域、75可用區，將涵蓋170多個國家和地區。對於華為「傲人」的成績，外界直指美商務部 並未強力禁止多項零組件輸入中國，是政策重大失敗。