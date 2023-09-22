天宮課堂開講…太空乒乓打水球 夢天實驗艙首秀

中國太空站「乒乓球」大賽。（取材自央視新聞）

「天宮課堂」第四課21日下午在距離地面400公里的中國太空 站中開講，由神舟16號航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮為全國青少年進行太空科普授課。從蠟燭在太空中首次被點燃後呈現奇妙的球形淡藍色火焰，到展開一場「太空站乒乓球大賽」等，48分鐘與學生們的互動，趣味十足。桂海潮的博士生形容「有一種導師在太空給我們補課的感覺」。

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綜合媒體報導，這是「太空教師」首次在夢天實驗艙進行授課，桂海潮介紹，「夢天實驗艙提供了太空站最多的科學實驗設備，具有13個科學實驗櫃的安裝空間，還具備載荷自動進出艙功能」。

朱楊柱幽默地介紹高溫材料科學實驗櫃，「我們可以把它理解為一個『太空煉丹爐』」，他說，第一批實驗材料已返回地面，其中有一種材料有非常好的柔性性能，非常適合製作新型的晶體軟電子器件，有希望推動半導體技術的進步。

桂海潮則介紹夢天艙的超冷原子物理實驗櫃，這個實驗櫃可以製備出接近絕對零度的超低溫物質，能更好地探索量子力學的奇異 世界。此外，他們還演示了球形火焰實驗、奇妙「乒乓球」實驗、動量守恒實驗及又見陀螺實驗。

中國太空站的「乒乓球」實驗課。（取材自央視新聞）

奇妙「乒乓球」實驗中，他們先用飲水袋做一個小水球，桂海潮用普通乒乓球拍去擊打這個水球，只見水都沾到了球拍表面；但如果用毛巾去擊打水球，水球會像乒乓球一樣彈開。

於是朱楊柱與桂海潮進行了一場「太空站乒乓球賽」，朱楊柱解釋，這是因為除了表面張力使水球不容易破裂之外，毛巾表面還布滿微絨毛，有很好的疏水性能，所以能將水球彈開。

神舟16號航天員在夢天實驗艙內進行授課。圖為學生在北京航空航天大學收看奇妙「乒乓球」實驗。（中新社）