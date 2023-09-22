胡錫進炒股單日賠4千 總虧損近2萬…賠到「要沉住氣」

胡錫進公布炒股虧損，圖為資料圖。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

A股三大指數21日集體收跌，盤後，胡錫進發布最新炒股日記，引發關注。環球時報特約評論員胡錫進說，今天是本周股市跌得最多的一天，總虧損擴大到了1萬8208元，新增虧損3893元。

胡錫進表示，我之前錯買10倍的那隻股票 已經跌了8%以上，它一支給我造成的損失就超過了7000元。我個人買的所有股票中，現在還有兩隻紅的。

胡錫進在最新炒股日記寫到，今天是本周股市跌得最多的一天，相信很多股民都挺不開心的，老胡也是一樣。有時想停兩天吧，先不寫了，等哪天紅了再向大家通報，但又想，那樣豈不更讓人對老胡的炒股情況瞎猜？還是實情實報、實話實說最好，坦然交流負面訊息，這是信心基礎的一部分。

他又寫到，老胡現在要做的就是沉住氣，等待大盤的反彈。其實，綜合各方面的信息，中國經濟的實際運作面上出現了不少正面跡象，老胡近期出差時的見聞以及與各種人的接觸部分印證了這些跡象。可惜的是，這些新動向還沒能夠聚集成拉升股市的合力。

他最後表示，中國股市的價值被低估了，很多人都這麼認為。那麼我的信念就是股指不能夠與它的真實價值偏離得太遠。我現在隨波逐流，感受偏離的力量，期待邏輯和規律扳正力的蓄勢待發。我將在這兩股力量撕扯帶來的痛苦中感受它們究竟誰更強大。